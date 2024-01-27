Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den Ziyaret Karakolu'nda denetim

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hatay'daki Ziyaret Hudut Karakolu’nda denetlemelerde bulundu. Bakan Yaşar Güler, yapılacak çalışmalara ilişkin talimatlar verdi.Abone ol
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hatay'daki Ziyaret Hudut Karakolu’nda denetlemelerde bulundu. Bakan Yaşar Güler, yapılacak çalışmalara ilişkin talimatlar verdi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ziyaret Hudut Karakolu’nda inceleme yaptı Bakan Güler’e ziyarette Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu eşlik etti.
Güler, nöbet kulesine çıkarak Mehmetçiklerden güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgi aldı. Askerlerle yakından ilgilenen Bakan Yaşar Güler, yapılacak çalışmalara ilişkin talimatlar verdi.