BIST 8.346
DOLAR 30,10
EURO 32,71
ALTIN 1.953,68
HABER /  DÜNYA

Rusya'dan NATO'nun tatbikat planına tepki: "Avrupa için trajik sonuçlara yol açabilir"

Rusya'dan NATO'nun tatbikat planına tepki: "Avrupa için trajik sonuçlara yol açabilir"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, NATO'nun Rus sınırına yakın bölgelerde askeri tatbikat düzenleme planlarının savaş riskini artırdığını belirterek, "Bu adım, Avrupa için trajik sonuçlara yol açabilir." dedi.

Abone ol

Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında güncel konulara dair açıklamalarda bulundu.

Batılı ülkelerin, Belgorod bölgesinde 65 Ukraynalı esir dahil 74 kişinin içinde bulunduğu Rus uçağının Ukrayna tarafından vurulmasına yönelik tepkisini değerlendiren Zaharova, "Batı, buna çılgınca tepki gösterdi. Yalnızca çılgın insanlar, terör saldırılarını anlayışla karşılayabilir ve savunabilir. Yalnızca beyinsiz, vicdansız ve ahlaksız insanlar terör veya aşırılıkçı eylemlerinde bulunanları destekleyebilir." şeklinde konuştu.

NATO'nun düzenleyeceği "Steadfast Defender 2024" (Kararlı Savunmacı) isimli askeri tatbikata dikkati çeken Zaharova, bunun Rus sınırlarına yakın bölgelerde gerçekleşmesinin "kışkırtıcı" olduğunu belirterek, "Bu adım, bilinçli olarak durumun kötüleşmesini amaçlıyor, savaş riskini artırıyor ve Avrupa için trajik sonuçlara yol açabilir." dedi.

Zaharova, Rusya'nın NATO ülkelerine saldırıma niyetinde de olmadığını ifade etti.

 "Ermenistan'a barış anlaşmasını görüşmek için davetiye gönderildi"

Azerbaycan ve Ermenistan arasında barış anlaşması konusuna da değinen Zaharova, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'a bu konuyu istişare etmek üzere Moskova'yı ziyaret etmesi için davetiye gönderildiğini aktardı.

Sözcü Zaharova, Ermenistan'a bu konuda birkaç gün önce davetiye iletildiğini kaydetti.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Sacha Boey'in Bayern Münih'e transferinin perde arkası: Uyku molası istediler...
Foto Galeri Sacha Boey'in Bayern Münih'e transferinin perde arkası: Uyku molası istediler... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den Ziyaret Karakolu'nda denetim
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den Ziyaret Karakolu'nda denetim
Televizyon ve radyo kanallarının frekans listesi güncellendi
Televizyon ve radyo kanallarının frekans listesi güncellendi
Alper Gezeravcı'dan Türk bayraklı kare
Alper Gezeravcı'dan Türk bayraklı kare
Polis gençleri uyardı! Burs dolandırıcılığına dikkat!
Polis gençleri uyardı! Burs dolandırıcılığına dikkat!
İşçiyi aşağılayan patron şimdi yandı
İşçiyi aşağılayan patron şimdi yandı
Yüksekova'da 5 metreyi geçen kar tünellerinde iş makinaları gözden kayboldu
Yüksekova'da 5 metreyi geçen kar tünellerinde iş makinaları gözden kayboldu
Mehmet Şimşek'ten yasa dışı kumar açıklaması!
Mehmet Şimşek'ten yasa dışı kumar açıklaması!
EPDK bu yıl için gaz tüketim tahminini 51 milyar metreküp olarak açıkladı
EPDK bu yıl için gaz tüketim tahminini 51 milyar metreküp olarak açıkladı
İsrail basını: Hamas, Gazze'de ordunun çekildiği yerlerde yeniden güç kazandı
İsrail basını: Hamas, Gazze'de ordunun çekildiği yerlerde yeniden güç kazandı
Müzikli tiyatro oyunu "Gaza" ilk kez seyirciyle buluştu
Müzikli tiyatro oyunu "Gaza" ilk kez seyirciyle buluştu
Çaykur Rizespor, yarın deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak
Çaykur Rizespor, yarın deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak
Sivasspor, Süper Lig'de yarın Beşiktaş'ı konuk edecek
Sivasspor, Süper Lig'de yarın Beşiktaş'ı konuk edecek