Sacha Boey'in Bayern Münih'e transferinin perde arkası: Uyku molası istediler...
Galatasaray yıldız oyuncusu Sacha Boey'i rekor bedelle Bayern Münih'e transfer etti. Cimbom ile Almanya arasındaki transfer hattında uzun soluklu ve uykusuz görüşmeler yaşandı. Yaklaşık 20 saat süren görüşmenin perde arkası ise ortaya çıktı.
Trendyol Süper Lig'de yoluna pür dikkat devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Galatasaray ile Almanya arasındaki transfer hattında aksiyon filmlerini aratmayacak uzun soluklu ve uykusuz görüşmeler yaşandı.
Yaklaşık 20 saat süren görüşmenin perde arkası ise ortaya çıktı. İşte tüm yaşananlar ve kasaya girecek olan rekor rakam...
Sacha Boey'i kadrosuna katmayı kafasına koyan Bayern Münih'in yetki belgesi verdiği ve Fransız yıldızın da menajerliğini yapan Stellar şirketi önceki gece Sportif AŞ. Başkan Vekili Erden Timur ile pazarlıklara başladı.
15 milyon Euro ile başladılar
Alman devininin yetkilileri ile sarı-kırmızılı kulüp adına transferi bizzat yürüten Timur, İstanbulspor maçından sonra gece saat 23.30'da masaya oturdu.