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Emniyet kemeri otobüs yolculuklarında hayata bağlıyor

Emniyet kemeri otobüs yolculuklarında hayata bağlıyor

Hatay’da 32 yıldır otobüs şoförlüğü yapan tecrübeli kaptan Yaşar Aslan, emniyet kemerinin hayat kurtardığını ifade ederek her yolculuk öncesi yolcularına emniyet kemeri takmanın önemini hatırlatıyor.

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Uzun mesafeli yolculuklarda sıklıkla tercih edilen otobüs ile seyahatte meydana gelen kazalar facia ile sonuçlanabiliyor. Otobüs kazası anında yolcuların emniyet kemeri takmaması, savrulmalarına ve darbe almalarına neden oluyor. Vücuda alınan darbeler ve araç altında ezilme sonrasıysa ölüm yaşanıyor. Hatay'da ömrünü direksiyon sallayarak harcayan 56 yaşındaki kaptan Yaşar Aslan, 32 yıllık deneyimiyle her yolculuk öncesi yolcularına emniyet kemeri takmalarını hatırlatıyor. Yolculuk öncesi ve esnasındaysa muavinler, vatandaşlara emniyet kemeri uyarsın da bulunuyor.

Emniyet kemeri konusunda yapılan uyarıları anlatan Yaşar Aslan, "Muavinler aracın içinde gerekli anonsları yaparak herkesin emniyet kemerini takmasını hatırlatıyor. Otogarlar ve garaj çıkışlarında bu uyarıları tekrarlıyoruz. Ayrıca trafik memurları da aynı uyarıları yaparak kontrol altında tutuyorlar. Şu ana kadar şükürler olsun ki herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Araç bakımları için görevli arkadaşlarımız bulunuyor. Şefler ve ustalar, gereken iş emrini alarak araçların bakımını eksiksiz bir şekilde yapıyorlar. Bu konuda hiçbir sıkıntımız yok. Bakım işlemleri en üst düzeyde gerçekleştiriliyor" şeklinde konuştu.

“Sevdikleriniz için hayatınızı kurtaracak tek şey emniyet kemeri”
Emniyet kemerini sevdikleri ve ailesi için taktığını belirten İzel Akgül ise "Uzun yolculuklarda muavin uyarmadan önce mutlaka emniyet kemerini takarım. Sevdiklerimiz ve ailemiz için çok önemli. Sevdikleriniz için hayatınızı kurtaracak tek şey emniyet kemeri. Emniyet kemerini takmadan uzun yolculuklara çıkmayınız" ifadelerini kullandı.

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