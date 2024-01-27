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Buzlu ve karlı havalarda düşme ve sakatlanma riskine dikkat!

Buzlu ve karlı havalarda düşme ve sakatlanma riskine dikkat!

Dr. Öğr. Üyesi Cenk Cankuş, buzlu ve karlı hava şartlarında düşme ve sakatlanma riskinin arttığını söyledi.

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SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Cankuş, “Kış mevsiminde karlanma, buzlanma, vb. durumlarda genellikle ileri ve orta yaştaki hastalarda ayak bileği kırıkları görülmektedir. Kırık ve çıkıklara karşı tedbirli olunması gerekir” dedi.

Nörolojik sorunlar, denge sorunu ya da başka rahatsızlıklar yaşayan yaşlı hastaların kaygan zeminlerde baston veya yürüme yardımcıları kullanmasının, denge sağlamada ve düşme riskini azaltmada yardımcı olabileceğine vurgu yapan Dr. Öğr. Üyesi Cankuş, birinden destek alarak veya kaymayı önleyen malzemeler kullanmayarak hareket etmenin ayak ya da el bileğinde kırıklara neden olabileceğini hatırlattı.

Genelde ayak bileğinde burkulma, düşme veya kayma biçiminde yaşanan travma sonucu oluşan ayak bileği kırıklarının, basit ve orta enerjili olduğuna dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Cankuş, hastaların özellikle hareket ettiğinde aniden ya da buzlu yerlerde yürürken dikkatsizliğe bağlı kayma sonucunda burkulma vb. ters hareketlerle ayak bileğinden gelen ses şikayetiyle acil servislere başvurduğunu bildirdi.

Yine bu mevsimde el bileği kırıklarıyla ilgili yaralanmaların da olduğunun altını çizen Dr. Öğr. Üyesi Cankuş, şu bilgileri paylaştı: “Sert ve kaygan zeminde el bileği üzerine düşülmesi sonucu yaşanan el bileği kırıkları, ileri yaşlarda ileri derecede kemik erimesiyle bağlantılı parçalı kırıklar şeklinde görülebilir. Genellikle cerrahi yöntemle tedavi edilir. Kırıklar ayak ve el bileğinde şişlik ve ödemle belirti verir.”

Dr. Öğr. Üyesi Cankuş, karlı ve buzlu havalarda alınacak önlemleri şöyle özetledi: “Ayakkabılar hava şartlarına uygun olmalı, küçük adımlar atılmalı. Eller yürürken cepte olmamalı, güneş gözlüğü kullanarak, karın parlamasına karşı daha rahat görüş sağlanmalı. Bina içerisinde kayma ihtimaline karşı, girişte ayakkabıların altı iyice temizlenmeli.”

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