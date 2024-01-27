Beklenen yağış olmadı, kamış alanları yarı yarıya azaldı

Yıl içerisinde beklenen yağışların zamanında gerçekleşmemesi, Kayseri Sultan Sazlığı Kuş Cenneti'nde toplanan kamışların yetişme alanlarında yarı yarıya daralmaya sebep oldu. Yağışların mevsiminden sonra zamansız gelmesinin ve iklim değişikliğinin kamış yetişmesinde etkili olduğunu söyleyen kamış üreticisi Musa Tuna, “Kamış alanlarının daralması ihracatta düşüşe neden oldu” dedi.

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Kayseri’nin Develi ilçesine bağlı Sindelhöyük Mahallesi’nde bulunan Sultan Sazlığı Kuş Cenneti’nde kamış alanlarında beklenen yağışların zamanında gelmemesi, kamış toplama alanlarında büyük düşüşe sebep oldu. Geçen yıllara göre kamış toplama alanları yarıdan fazla daralırken, yıl içerisinde gerçekleşen kamış ihracatında da düşüş gerçekleşti. Türkiye genelinde kamış alanlarının daraldığını söyleyen kamış üreticisi Musa Tuna, “Git gide bölgemizde ve Türkiye genelinde kamış alanları daralıyor.



Bu da Türkiye’deki kamış ihracatını belli seviyelerde düşürdü. Şu anda da kötüye gidiyor. Buna istinaden de bu bölgelerin korunmasının ihracatın büyümesi için ve ülkemiz için faydalı olacağını düşünüyorum. İhracat ne kadar fazla olursa ülkemize de o kadar fazla döviz girer. O yüzden sazlık alanlarının kamışla alakalı daha iyi korunması gerekiyor. Yani kamışın aynı zamanda hayvan bitkisi olarak da kesildiği için kesiyorlar ama diğer otlar da kesilebilir. Korunma açısından kamışı biraz daha ön planda tutmak gerekiyor. Türkiye genelinde eski tarihlerde büyük bir ihracat potansiyeli vardı, Türkiye’ye büyük bir girdisi vardı euro bazında ama şu anda yüzde 25’lerin altına düşüyoruz kayıpta geçen tarihlere göre. Şu anda kötüye gitmeye devam ediyor. Kamışın yetişmeme sebeplerinden birisi suyun zamansız girmesi ve iklim şartları. Hava şartları çok dengesizleşti. Kış bahara vuruyor, bazen bahar ayında soğuk alıyor kamışlar. Bunun etkisi oluyor bazen. Bazen de hayvan bitkisi olarak kesiliyor. Bazı bölgelerde başıboş hayvanlar yayılıyor. Bu da çok olduğu zaman köylük alanlarda hayvan sayısı çok olduğu zaman sazlığı büyük ölçüde düşürüyor. Yarıdan daha fazla düştü geçen yıllara göre. Basamak basamak düşüyor. Yüzde 30’du, 40 oldu, 50’ye düştü. Kullanılabilir alan yüzde 25’e kadar düşüyor. Türkiye genelinde 8 yıl önce ile şimdi arasında karşılaştırma yaparsak kullanılabilir alan yüzde 20’nin altına düştü diyebilirim” ifadelerini kullandı.



35 yıllık kamış işçisi Mehmet Kılınç ise “1989 yılından beri bu işi yapıyorum. Sazlıkta kamış keserim. Bu sene sazlık sıkıntılı. Yağışlardan mı yoksa suyun olmadığından mı orasını biz bilemiyoruz ama sazlık alanımız çok daraldı. Kamışta da bayağı düşüş var. İstediğimizi alamıyoruz. Ben 7. ayda sazlığa gittim, su çoktu ama o halde bile kamış büyümedi. Ben de bıraktım çıktım. Alanı hektar olarak bilemiyorum ama alandaki düşme yarıdan fazla. Afyon’da da böyle bir sıkıntı olduğunu söylüyorlar, Kırşehir’de vardı orası da kurudu. Önceden gidiyorduk, biçiyorduk ama şimdi kurumuş ve hiç kamış olmuyor. Biz sazlığımızın dolmasını istiyoruz. Su eksik geliyor, zamansız geliyor. O yüzden de kamış olmuyor. Esas biçtiğimiz yerlerde şu an kamış yok” ifadelerini kullandı.