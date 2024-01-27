Bolu Dağı’nda kar kalınlığı 30 santimetreyi geçti

Türkiye’nin en önemli geçiş güzergahından birisi olan Bolu Dağı’nda etkili olan yağış sebebi ile kar kalınlığı 30 santimetreyi geçti.

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İstanbul’u Anadolu’ya bağlayan yol olarak bilinen Bolu Dağı’nda kar yağışı etkisini arttırdı. Yağış sebebi Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı. Karayolları ekiplerince yolda küreme çalışmaları sürekli yapılsa da yolda yağış sebebi ile kar etkisini hissettiriyor. Bölgede trafik ekiplerince kontroller yapılırken, güzergahı ağır taşıtlar güçlükle kullanabiliyor. Olumsuzluk yaşanmaması 90 dakikada bir ağır taşıt trafiğine kapanan yol küreme çalışmalarının ardından trafiğe açılıyor.