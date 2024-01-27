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Korkutan deprem sonrası Egelilere kötü haber! Ahmet Ercan duyurdu

Korkutan deprem sonrası Egelilere kötü haber! Ahmet Ercan duyurdu

Ege Denizi'nde İzmir'in Menderes ilçesi açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından Egelileri uyaran Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan "Artçılar 2 hafta boyunca sürecek" dedi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi'nde Menderes ilçesi açıklarında saat 08.19 sıralarında 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Menderes'e 5.42 kilometre mesafede gerçekleşen depremin derinliği 8.51 kilometre olarak ölçüldü. Menderes ve çevre ilçelerden de hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir hasarın meydana gelmediği öğrenildi.

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan ise sosyal medya hesabından depremi değerlendirdi.

Ercan'ın ifadeleri şöyle: 

"Kuşadası Pamucak Körfezi kuzeyinde 08.19’de M5,1 büyüklüğünde bir deprem oldu. Bunun ana deprem olduğu kanısındayım. Artçılar 2 hafta sönümlenerek sürecektir.  Bir iki gün içinde M4 büyüklüğünde bir artçı gelebilir. Bu büyüklükte deprem bu bölgede yıkıcı değildir. Sorun yok."

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