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Araç kurtarmaya giden çekici 7 metrelik şarampole yuvarlandı

Araç kurtarmaya giden çekici 7 metrelik şarampole yuvarlandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası yolda kalan aracı kurtarmaya giden çekici, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yaklaşık 7 metrelik şarampole yuvarlandı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı gecenin ilerleyen saatlerine kadar aralıksız devam ediyor. 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi mevkiinde yolların karla kaplanması üzerine bazı araçlar yolda kalırken kara yolları ekipler bölgede kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapıyor.
Plakası öğrenilemeyen çekici, kar nedeniyle yolda kalan bir otomobili kurtarmaya giderken sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı. Yaklaşık 7 metre yükseklikten yuvarlanan aracın sürücüsü şans eseri kazayı yara almadan atlattı. Araç vinç yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri sürücülere sık sık mesafe ve zincir uyarılarında bulunuyor.

Kimi sürücülere zor anlar yaşatan kar yağışı kimilerinin de eğlencesi oldu. Karın keyfini çıkarmak isteyen vatandaşlar ateş yakıp kar topu oynadı.
Karın keyfini çıkaran Dilek Pençek isimli vatandaş, kar yağışı sonrası kardeşi ve arkadaşları ile Ahmetusta mevkiine gelerek ateş yakıp eğlendiklerini söyledi.

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