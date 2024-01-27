BIST 8.346
DOLAR 30,10
EURO 32,71
ALTIN 1.953,68
HABER /  GÜNCEL

Pavyonlarda 'Dilber' etkisi! Pavyon fiyatlarına yüzde yüz zam geldi

Pavyonlarda 'Dilber' etkisi! Pavyon fiyatlarına yüzde yüz zam geldi

Yılmaz Erdoğan’ın kaleme aldığı ‘İnci Taneleri‘ dizisindeki Dilber karakterinin sosyal medyada uyandırdığı yankının ardından pavyonlara zam geldi.

Abone ol

Fragmanlarının yayınlanmasıyla günlerdir konuşulan, sosyal medyada paylaşım rekorları kıran Yılmaz Erdoğan’ın hem yazıp hem de başrolünde oynadığı ‘İnci Taneleri’ dizisinin ilk bölümü dün gece yayınlandı. Tele1'in haberine göre diziden sonra pavyon ücretlerine zam geldi.

Fiyatlar ikiye katlandı

Hazar Ergüçlü ile ünlenen ‘pavyon dansı’ sonrası fiyatlara "Dilber" zammı geldiği aktarıldı. Başta Ankara, İstanbul ve İzmir olmak üzere "Dilber" karakteri ile popüler olan pavyonlarda fiyatlar ikiye katlandı. Bir çok işletme fiyatlarına yüzde 100 zam yaptı. Geçtiğimiz aylarda İzmir’de bulunan Broadway adlı pavyonda, müşteriye gelen 284 bin TL’lik hesap dikkat çekmişti. Birçok kullanıcı o hesabı hatırlayıp, "Şimdi 1 milyon olmuştur" yorumunu yaptılar.

ÖNCEKİ HABERLER
40 yıldır aynı numaralarla loto oynayan adam sonunda 1.74 milyon doların sahibi oldu
40 yıldır aynı numaralarla loto oynayan adam sonunda 1.74 milyon doların sahibi oldu
Karla beyaza bürünen Girlevik Şelalesi ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor
Karla beyaza bürünen Girlevik Şelalesi ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor
İş yerinden 900 bin TL'lik malzeme çalan şüpheliler yakalandı
İş yerinden 900 bin TL'lik malzeme çalan şüpheliler yakalandı
Trabzon Havalimanı’nda modernizasyon çalışmaları sürüyor
Trabzon Havalimanı’nda modernizasyon çalışmaları sürüyor
Bolu Dağı’nda kar kalınlığı 30 santimetreyi geçti
Bolu Dağı’nda kar kalınlığı 30 santimetreyi geçti
Korkutan deprem sonrası Egelilere kötü haber! Ahmet Ercan duyurdu
Korkutan deprem sonrası Egelilere kötü haber! Ahmet Ercan duyurdu
Araç kurtarmaya giden çekici 7 metrelik şarampole yuvarlandı
Araç kurtarmaya giden çekici 7 metrelik şarampole yuvarlandı
2023’te 3 milyon 700 bin kırmızı benekli alabalık sulara salındı
2023’te 3 milyon 700 bin kırmızı benekli alabalık sulara salındı
Erzincan’ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
Erzincan’ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
EPDK'dan doğalgaz açıklaması! Bu yıl tahmini olarak...
EPDK'dan doğalgaz açıklaması! Bu yıl tahmini olarak...
Emniyet kemeri otobüs yolculuklarında hayata bağlıyor
Emniyet kemeri otobüs yolculuklarında hayata bağlıyor
Dermatoloji uzmanı uyardı: Cüzzam sorun olmaya devam ediyor!
Dermatoloji uzmanı uyardı: Cüzzam sorun olmaya devam ediyor!