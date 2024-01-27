BIST 8.346
DOLAR 30,10
EURO 32,71
ALTIN 1.953,68
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

50 metrelik vincin üzerine çıkıp aşağı atlayacağını söyleyen şahsı annesi ikna etti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
50 metrelik vincin üzerine çıkıp aşağı atlayacağını söyleyen şahsı annesi ikna etti

AFYONKARAHİSAR'da çalıştığı inşatta maaşını almadığı için görüştüğü iş veren olumsuz yanıt alan işçi yaklaşık 50 metre yükseklikteki kule vincin üstüne çıkıp intihar girişiminde bulunurken, şahsı olay yerine gelen polis ve telefonla görüştüğü annesi ikna edip aşağı indirdi.

Abone ol

Olay, kent merkezi Güvenevler mahallesinde devam eden lüks rezidans inşaatında meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir inşaatta çalışan T.E., isimli işçi maaşını alamadığı gerekçesi ile ismi öğrenilmeyen iş verenle görüşerek maaşını istedi.

Ancak iş verenden olumsuz yanıt alan T.E., bu defa inşaat alanında kurulu ve yaklaşık 50 metre yüksekliğe sahip kule vincin üzerine çıkarak maaşının ödenmemesi halinde aşağı atlayacağını söyleyerek çevresine tehditler savurmaya başladı.

Olayın ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisler şahsı ikna etmeye çalışırken bu sırada T.E., çalan telefon ile annesi ile görüştü.

Yaklaşık 20 dakika süren ikna çabası sonuç verirken T.E., ardından çıktığı vincin tepesinden inip olay yerinden yaya olarak kaçtı. Şahsın peşine düşen polis ekipleri ise kısa süreli bir kovalaması sonrası şahsı yakaladı. Şahıs ardından emniyete götürüldü.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Adana'da 14 ve 17 yaşındaki kuzenler sırra kadem bastı! Baba kovaladı, yetişemedi
Foto Galeri Adana'da 14 ve 17 yaşındaki kuzenler sırra kadem bastı! Baba kovaladı, yetişemedi Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Dikkat çekmemek için çocuğuyla hırsızlığa çıktı
Dikkat çekmemek için çocuğuyla hırsızlığa çıktı
Kastamonu’da alevlere teslim olan iki katlı ahşap ev ile traktör küle döndü
Kastamonu’da alevlere teslim olan iki katlı ahşap ev ile traktör küle döndü
Pavyonlarda 'Dilber' etkisi! Pavyon fiyatlarına yüzde yüz zam geldi
Pavyonlarda 'Dilber' etkisi! Pavyon fiyatlarına yüzde yüz zam geldi
40 yıldır aynı numaralarla loto oynayan adam sonunda 1.74 milyon doların sahibi oldu
40 yıldır aynı numaralarla loto oynayan adam sonunda 1.74 milyon doların sahibi oldu
Karla beyaza bürünen Girlevik Şelalesi ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor
Karla beyaza bürünen Girlevik Şelalesi ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor
İş yerinden 900 bin TL'lik malzeme çalan şüpheliler yakalandı
İş yerinden 900 bin TL'lik malzeme çalan şüpheliler yakalandı
Trabzon Havalimanı’nda modernizasyon çalışmaları sürüyor
Trabzon Havalimanı’nda modernizasyon çalışmaları sürüyor
Bolu Dağı’nda kar kalınlığı 30 santimetreyi geçti
Bolu Dağı’nda kar kalınlığı 30 santimetreyi geçti
Korkutan deprem sonrası Egelilere kötü haber! Ahmet Ercan duyurdu
Korkutan deprem sonrası Egelilere kötü haber! Ahmet Ercan duyurdu
Araç kurtarmaya giden çekici 7 metrelik şarampole yuvarlandı
Araç kurtarmaya giden çekici 7 metrelik şarampole yuvarlandı
2023’te 3 milyon 700 bin kırmızı benekli alabalık sulara salındı
2023’te 3 milyon 700 bin kırmızı benekli alabalık sulara salındı
Erzincan’ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
Erzincan’ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu