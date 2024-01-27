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Adana'da 14 ve 17 yaşındaki kuzenler sırra kadem bastı! Baba kovaladı, yetişemedi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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Adana'da 14 ve 17 yaşındaki kuzenler sırra kadem bastı! Baba kovaladı, yetişemedi

ADANA'da 14 yaşındaki Reyhan ve 17 yaşındaki Hatice'den 4 gündür haber alınamıyor.

Adana'da 14 ve 17 yaşındaki kuzenler sırra kadem bastı! Baba kovaladı, yetişemedi

14 yaşındaki Reyhan Hürü Gönül ve kuzeni 17 yaşındaki Hatice Taşyürek, 4 gün önce merkez Çukurova ilçesine bağlı Yüzüncüyıl Mahallesi’nde evlerinden markete gitmek için çıktı.

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Adana'da 14 ve 17 yaşındaki kuzenler sırra kadem bastı! Baba kovaladı, yetişemedi

İddiaya göre, bu sırada kızlar evlerinin yakınındaki Kasım Gülek Çocuk Parkı'na gidip sigara içmeye başladı.

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Adana'da 14 ve 17 yaşındaki kuzenler sırra kadem bastı! Baba kovaladı, yetişemedi

Korkup kaçtılar

Sigara içen kuzenleri ise parktan geçen Reyhan’ın babası Hasan (47) gördü. Bunun üzerine baba, kızının ve yeğeninin yanına giderken kızlar korkup kaçtı.

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Adana'da 14 ve 17 yaşındaki kuzenler sırra kadem bastı! Baba kovaladı, yetişemedi

Baba kovaladı, yetişemedi

Baba Hasan kızını ve yeğenini kovaladı ancak kızlar kaçıp izini kaybettirdi. Akşamda aile, kızların eve gelmemesi ve cep telefonlarına da ulaşamadıkları için aile polise giderek kayıp başvurusunda bulundu.

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