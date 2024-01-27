Adana'da 14 ve 17 yaşındaki kuzenler sırra kadem bastı! Baba kovaladı, yetişemedi
ADANA'da 14 yaşındaki Reyhan ve 17 yaşındaki Hatice'den 4 gündür haber alınamıyor.
14 yaşındaki Reyhan Hürü Gönül ve kuzeni 17 yaşındaki Hatice Taşyürek, 4 gün önce merkez Çukurova ilçesine bağlı Yüzüncüyıl Mahallesi’nde evlerinden markete gitmek için çıktı.
İddiaya göre, bu sırada kızlar evlerinin yakınındaki Kasım Gülek Çocuk Parkı'na gidip sigara içmeye başladı.
Korkup kaçtılar
Sigara içen kuzenleri ise parktan geçen Reyhan’ın babası Hasan (47) gördü. Bunun üzerine baba, kızının ve yeğeninin yanına giderken kızlar korkup kaçtı.
Baba kovaladı, yetişemedi
Baba Hasan kızını ve yeğenini kovaladı ancak kızlar kaçıp izini kaybettirdi. Akşamda aile, kızların eve gelmemesi ve cep telefonlarına da ulaşamadıkları için aile polise giderek kayıp başvurusunda bulundu.