Adana'da 14 ve 17 yaşındaki kuzenler sırra kadem bastı! Baba kovaladı, yetişemedi

Baba kovaladı, yetişemedi

Baba Hasan kızını ve yeğenini kovaladı ancak kızlar kaçıp izini kaybettirdi. Akşamda aile, kızların eve gelmemesi ve cep telefonlarına da ulaşamadıkları için aile polise giderek kayıp başvurusunda bulundu.