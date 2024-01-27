Hakkari-Çukurca Karayoluna düşen çığ temizlendi

Hakkari-Çukurca karayoluna düşen çığ, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından 2 saatlik çalışma sonuç temizlenerek tek taraflı trafiğe açıldı.

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Hakkari'de günlerdir etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Sümbül Dağı'ndan Hakkari-Çukurca karayoluna çığ düştü. Durumun öğrenilmesi üzerine hemen harekete geçen Hakkari İl Özel İdaresi ekipleri, çığın indiği Depin mevkiindeki Hakkari-Çukurca karayolunda çalışma başlattı. Dağdan inen metrelerce kar kütlesiyle mücadele eden ekipler, karayolunu kısa sürede tek taraflı olarak trafiğe açtı. Zamanında çığa müdahale ederek tonlarca kar kütlesini temizleyen ekipleri, karayolunda genişletme çalışmalarında bulunuyor.