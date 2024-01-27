BIST 8.346
DOLAR 30,10
EURO 32,71
ALTIN 1.953,68
HABER /  GÜNCEL

Hakkari-Çukurca Karayoluna düşen çığ temizlendi

Hakkari-Çukurca Karayoluna düşen çığ temizlendi

Hakkari-Çukurca karayoluna düşen çığ, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından 2 saatlik çalışma sonuç temizlenerek tek taraflı trafiğe açıldı.

Abone ol

Hakkari'de günlerdir etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Sümbül Dağı'ndan Hakkari-Çukurca karayoluna çığ düştü. Durumun öğrenilmesi üzerine hemen harekete geçen Hakkari İl Özel İdaresi ekipleri, çığın indiği Depin mevkiindeki Hakkari-Çukurca karayolunda çalışma başlattı. Dağdan inen metrelerce kar kütlesiyle mücadele eden ekipler, karayolunu kısa sürede tek taraflı olarak trafiğe açtı. Zamanında çığa müdahale ederek tonlarca kar kütlesini temizleyen ekipleri, karayolunda genişletme çalışmalarında bulunuyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Savunma Sanayi Akademisi’nde verilen dersler kredilendirilecek
Savunma Sanayi Akademisi’nde verilen dersler kredilendirilecek
İnşaattan düşerek hastanelik oldu
İnşaattan düşerek hastanelik oldu
Bakan Mehmet Fatih Kacır müjdeyi verdi: Yüzde 100 artırmayı planlıyoruz
Bakan Mehmet Fatih Kacır müjdeyi verdi: Yüzde 100 artırmayı planlıyoruz
İnegöl'de işçi bıçağı eline sapladı
İnegöl'de işçi bıçağı eline sapladı
Akaryakıta bir zam daha! Motorine yeni zam tarihi belli oldu
Akaryakıta bir zam daha! Motorine yeni zam tarihi belli oldu
ABD'nin Türkiye'ye F-16 onayı dünya basınında! Kim nasıl duyurdu?
ABD'nin Türkiye'ye F-16 onayı dünya basınında! Kim nasıl duyurdu?
Ardahan'da kar kalınlığı 40 santimetreyi buldu, 207 köy yolu ulaşıma kapandı
Ardahan'da kar kalınlığı 40 santimetreyi buldu, 207 köy yolu ulaşıma kapandı
4 ilde 2 bin 160 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor!
4 ilde 2 bin 160 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor!
50 metrelik vincin üzerine çıkıp aşağı atlayacağını söyleyen şahsı annesi ikna etti
50 metrelik vincin üzerine çıkıp aşağı atlayacağını söyleyen şahsı annesi ikna etti
Dikkat çekmemek için çocuğuyla hırsızlığa çıktı
Dikkat çekmemek için çocuğuyla hırsızlığa çıktı
Kastamonu’da alevlere teslim olan iki katlı ahşap ev ile traktör küle döndü
Kastamonu’da alevlere teslim olan iki katlı ahşap ev ile traktör küle döndü
Pavyonlarda 'Dilber' etkisi! Pavyon fiyatlarına yüzde yüz zam geldi
Pavyonlarda 'Dilber' etkisi! Pavyon fiyatlarına yüzde yüz zam geldi