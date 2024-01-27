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Karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift öldü!

Karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift öldü!

Konya'nın Beyşehir ilçesinde karbonmonoksit gazından zehirlendiği değerlendirilen karı koca hayatını kaybetti.

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Üzümlü Mahallesi'nde yaşayan Mustafa (87) ile Fatma Oduncu'dan (82) haber alamayan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Adrese sevk edilen sağlık ve jandarma ekipleri, eve girdiğinde çifti, hareketsiz halde buldu.

Sağlık ekipleri, Oduncu çiftinin öldüğünü belirledi.

İlk belirlemelere göre kömür kazanından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen çiftin cenazesi, Beyşehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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