-6 derece soğukta, donmuş şelalede suya girdiler!

Van'ın kış turizmine dikkat çekmek için hava sıcaklığının eksi 6 dereceyi gördüğü bölgede Van Gölü Aktivistleri Derneği üyeleri, kısmen donan şelaleye girerek eğlenceli dakikalar geçirdi.

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Vangölü Aktivistleri Derneği üyeleri bu yıl beşincisini düzenledikleri "5. Muradiye Şelalesi Kış Yüzme Şenliği" eksi 6 derece soğukta gerçekleştirdi.

Kentin doğal güzelliklerine dikkat çekmek için her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği Muradiye Şelalesi'nde bir araya gelen aktivistler eksi 6 derece dondurucu suya girdiler. Aktivistler şelalenin soğuk sularında, "Kahrolsun İsrail, Van Gölü kirlenmesin mavi kalsın" sloganı attı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Vangölü Aktivistler Derneği Kurucu Başkanı Erdoğan Özel, "Amacımız çevre ve Van Gölü'ne dikkat çekmektir. Biz 4 ilden farkındalık oluşturmak için Muradiye Şelalesi'nde buluştuk. Kış yüzme festivalini gerçekleştiriyoruz. Tüm doğaseverleri buraya bekliyoruz" dedi.

Muradiye Kaymakamı Melih Aydoğan ise "Van'ın en güzel ve doğa harikalarından biri olan Muradiye Şelalesi'ndeyiz. Muradiye Şelalesi bildiğiniz gibi aynı zamanda 4 mevsim doğanın tüm güzelliklerini barındırıyor. Bugünde Vangölü Aktivistleri Derneği ile burada güzel bir etkinlik yaptık" dedi.

Dernek üyesi Tuba Beyhan, Havalar her ne kadar soğuk olsa da bizi etkilemiyor. Doğanın olduğu her yerdeyiz. Muradiye Şelalesi'nde yüzdük herkesi buraya davet ediyorum" dedi.