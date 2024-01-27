Fiat 500e, Avrupa'da elektrikli otomobil segmentinde ilk sırada

Fiat 500'ün yeni ve tamamen elektrikli versiyonu 500e, Avrupa'da geçen yıl da segmentinde en çok tercih edilen elektrikli model oldu.

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Şirket açıklamasına göre, 2 yıl üst üste segmentinin lideri olan Fiat 500e, A ve B segmentlerindeki tamamen elektrikli (A+B BEV) araçlar arasında, yüzde 14,7 pazar payıyla 2022'ye göre 0,3 puanlık artış elde etti. 500 ailesinin sıfır emisyonlu modeli, 65 bin adede yakın satışa ulaştı.

Fiat 500e, aynı zamanda Stellantis Grubu içerisinde de en çok satılan tam elektrikli otomobil oldu. Torino'da tasarlanan ve üretilen 500e, şimdiye kadar 42 uluslararası ödüle layık görüldü. 500e, Fiat'ın en çok ödül alan modeli unvanını da koruyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fiat Üst Yöneticisi (CEO) ve Stellantis Global CMO'su Olivier Francois, modelin Avrupa'da elektrikli şehir otomobilleri arasında üst üste iki yıl liderliğini sürdürmesiyle başarısını bir kez daha kanıtladığını belirtti.

Tanıtımından bu yana dünya çapında 185 bin adetten fazla 500e satıldığını aktaran Francois, "Uluslararası metropollerin çevreci dönüşümünde önemli bir rol oynadı. Şu anda dünya çapında 44 ülkede satılan 500e, markanın dünya çapındaki elektrifikasyon yolculuğunu devam ettiriyor. Müşterilerimizin ihtiyaçlarını her zaman merkeze koyuyor, onlara kolay, duygusal ve sosyal açıdan uygun çözümler sunuyoruz." ifadesini kullandı.