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5.1'lik İzmir depremi sonrası Naci Görür'den yeni açıklama

5.1'lik İzmir depremi sonrası Naci Görür'den yeni açıklama

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, İzmir'deki 5.1 büyüklüğündeki depremi yorumladı. Görür, "Deprem kuzey kenara yakın ve olasılıkla normal fay üzerinde" değerlendirmesinde bulundu.

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AFAD’ın verilerine göre saat 08.19'da Ege Denizi'nde, merkez üssü İzmir'in Menderes ilçesi olan 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Söz konusu deprem, çevre illerden de hissedildi.

Prof. Dr. Naci Görür’den İzmir'deki 5.1 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklamalarda bulundu.

İzmir Kuşadası'nda 5.1 büyüklüğünde deprem: Çevre illerden de hissedildi
 

Görür, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

Kuşadası Körfezi’nde 5,1 deprem oldu. Bu körez kuzey ve güney sınırları boyunca normal faylarla sınırlı. Bu fayları KD-GB UZANIMLI KESEN DOĞRULTU ATIMLI FAY SİSTEMLETİ DE VAR. Deprem kuzey kenara yakın ve olasılıkla normal fay üzerinde… Sevgiyle

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