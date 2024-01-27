BIST 8.346
DOLAR 30,10
EURO 32,71
ALTIN 1.953,68
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Şırnak’ta bir iş yerinde cephanelik ele geçirildi!

Şırnak’ta bir iş yerinde cephanelik ele geçirildi!

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından başka bir ilden geldiği ve bir iş yerinde saklandığı tespit edilen 26 tabanca ve silah mühimmatı ele geçirdi.

Abone ol

KOM ekipleri tarafından titizlik ile yapılan teknik takip ve operasyon ile farklı bir ilden Şırnak’a getirilen ve bir iş yerinde zulanan, 26 tabanca, 2 bin 322 adet 7x62 milimetre çapında fişek, 600 adet 7.62x51 milimetre çapında fişek, 107 adet 7x65 milimetre çapında fişek, 50 adet 357 Mag ibareli fişek, 17 adet otomatik tüfeğe ait seyyar dipçik, 16 adet silah pimi, 10 adet alev gizleyici, 3 adet namlu uzatıcı, 58 adet 47 silah şarjörü, 18 adet tabanca şarjörü, 7 adet silah kabzası, 25 adet silah el kundağı ele geçirildi.

Yapılan operasyonda iş yeri sahibinin gözaltına alınarak yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. Olay ile ilgili geniş çaplı incelemenin devam ettiği öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Nemanja Matic, Lyon'a transfer oldu
Nemanja Matic, Lyon'a transfer oldu
Sivasspor, Beşiktaş maçına hazır
Sivasspor, Beşiktaş maçına hazır
Galatasaray, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü
Kılıçdaroğlu Battal İlgezdi’yi aradı Barış Yarkadaş kulis bilgisi dedi anlattı
Kılıçdaroğlu Battal İlgezdi’yi aradı Barış Yarkadaş kulis bilgisi dedi anlattı
Kayseri'de kar nedeniyle kapanan 139 mahallenin yolu açıldı
Kayseri'de kar nedeniyle kapanan 139 mahallenin yolu açıldı
Galatasaray, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü
Kütahya'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü!
Kütahya'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü!
NASA Mars'ta antik göl kalıntıları buldu!
NASA Mars'ta antik göl kalıntıları buldu!
Siyasi partilerin oy pusulasındaki yerleri belli oldu hangi parti kaçıncı sırada?
Siyasi partilerin oy pusulasındaki yerleri belli oldu hangi parti kaçıncı sırada?
Şanlıurfa'da silahla kazara vurulan genç öldü
Şanlıurfa'da silahla kazara vurulan genç öldü
Sivas’ta 85 köy yolu ulaşıma kapandı
Sivas’ta 85 köy yolu ulaşıma kapandı
Fiat 500e, Avrupa'da elektrikli otomobil segmentinde ilk sırada
Fiat 500e, Avrupa'da elektrikli otomobil segmentinde ilk sırada