Kılıçdaroğlu Battal İlgezdi’yi aradı Barış Yarkadaş kulis bilgisi dedi anlattı

tv100.com yazarı Barış Yarkadaş, sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu’nun Battal İlgezdi’yi aradığını, görüşmede “İstifa kararını doğru bulmadığını, bu tavrın CHP’ye zarar verdiği” dediğini duyurdu.

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Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, önceki gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP'den istifa ettiğini duyurmuştu.

Barış Yarkadaş yaptığı son dakika paylaşımında şunları kaydetti

"CHP’nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün zehir zemberek bir açıklama yaparak partisinden istifa eden Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’yi aradı ve 'İstifa kararını doğru bulmadığını, bu tavrın CHP’ye zarar verdiği'ni söyledi."

Yarkadaş, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Battal İlgezdi’ye “Partiye zarar verecek, sıkıntıya sokacak bir tavrın yanlış olacağını ve bu süreçte itidalli kalınarak partiye sahip çıkılması gerektiğini” söylediğini belirtti.