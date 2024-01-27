BIST 8.346
DOLAR 30,10
EURO 32,71
ALTIN 1.953,68
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Kütahya'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü!

Kütahya'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü!

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü öldü, araçtaki iki kişi yaralandı.

Abone ol

İsmail Kartal'ın (27) kullandığı 43 UC 042 plakalı otomobil, Tavşanlı-Emet kara yolunun 15'inci kilometresindeki Opanözü mevkisinde devrildi.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Yaralanan sürücü Kartal ile otomobildeki H.Y. (27) ve İ.K. (25), sağlık ekiplerince Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kartal, sevk edildiği Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaşamını yitiren İsmail Kartal'ın Emet İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde görev yaptığı öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
NASA Mars'ta antik göl kalıntıları buldu!
NASA Mars'ta antik göl kalıntıları buldu!
Siyasi partilerin oy pusulasındaki yerleri belli oldu hangi parti kaçıncı sırada?
Siyasi partilerin oy pusulasındaki yerleri belli oldu hangi parti kaçıncı sırada?
Şanlıurfa'da silahla kazara vurulan genç öldü
Şanlıurfa'da silahla kazara vurulan genç öldü
Sivas’ta 85 köy yolu ulaşıma kapandı
Sivas’ta 85 köy yolu ulaşıma kapandı
Fiat 500e, Avrupa'da elektrikli otomobil segmentinde ilk sırada
Fiat 500e, Avrupa'da elektrikli otomobil segmentinde ilk sırada
Onu görenler boğuldu sanıp, polisi arıyor
Onu görenler boğuldu sanıp, polisi arıyor
Yoğun kar elektrik tellerini kopardı, direkleri devirdi
Yoğun kar elektrik tellerini kopardı, direkleri devirdi
5.1'lik İzmir depremi sonrası Naci Görür'den yeni açıklama
5.1'lik İzmir depremi sonrası Naci Görür'den yeni açıklama
MHP'de 55 belediye başkan adayı daha açıklandı
MHP'de 55 belediye başkan adayı daha açıklandı
Çığ düşmesi sonucu kapanan köy yolu ulaşıma açıldı
Çığ düşmesi sonucu kapanan köy yolu ulaşıma açıldı
TTB Başkanı Fincancı'ya verilen hapis cezasına onama
TTB Başkanı Fincancı'ya verilen hapis cezasına onama
Avustralya Açık'ta kadınlarda şampiyon Sabalenka oldu
Avustralya Açık'ta kadınlarda şampiyon Sabalenka oldu