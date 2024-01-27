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Nemanja Matic, Lyon'a transfer oldu

Nemanja Matic, Lyon'a transfer oldu

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon, Rennes forması giyen Sırp futbolcu Nemanja Matic'i kadrosuna kattığını duyurdu. Lyon Matic ile Matic ile 30 Haziran 2026 yılına kadar sözleşme imzalarken, bu transfer için 2.6 milyon Euro bonservis ücreti ödendi.

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Fransa Ligue 1 takımlarından Lyon, Beşiktaş'ın da gündeme olan Sırp futbolcu Nemanja Matic'i kadrosuna kattığını açıkladı. Lyon'un resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, Matic ile 30 Haziran 2026 yılına kadar sözleşme imzalandığı ifade edilirken, bu transfer için 2.6 milyon Euro bonservis ödendiği belirtildi.

Matic, bu sezon Rennes forması ile 13'ü Ligue 1, 6'sı UEFA Avrupa Ligi olmak üzere toplam 19 müsabakaya çıktı.

Deneyimli futbolcu, söz konusu karşılaşmalarda 3 asist yaptı.
35 yaşındaki futbolcu kariyerinde Chelsea, Vitesse, Benfica, Manchester United, Roma ve Rennes formaları giydi. Sırp futbolcu oynadığı 606 müsabakada 28 gol, 42 asistlik performans sergiledi.

Sırbistan Milli Takımı ile 42 maça çıkan Nemanja Matic, 2 de gol kaydetti.

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