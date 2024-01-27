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Zihinsel engelli oğlu tarafından öldürüldü, gözyaşlarıyla toprağa verildi

Zihinsel engelli oğlu tarafından öldürüldü, gözyaşlarıyla toprağa verildi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde zihinsel engelli 29 yaşındaki Umut Buraklar'ın 12 kez bıçaklayarak öldürdüğü annesi 56 yaşındaki annesi Şafiye Buraklar gözyaşları arasında toprağa verildi.

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Olay dün saat 18.00 sıralarında kırsal Olukman Mahallesi’ndeki bir çiftlikte meydana geldi. Zihinsel engelli Umut Buraklar, çiftlik evinde annesi Şafiye Buraklar'ı sırtından defalarca bıçakladı. Şafiye Buraklar, aldığı bıçak darbeleriyle yere düştü.

Umut Buraklar, annesinin cep telefonundan 112'yi arayıp, "Annemi öldürdüm" diyerek ihbarda bulundu. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Şafiye Buraklar'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının cenazesi, savcının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Şüpheli Umut Buraklar gözaltına alındı.

12 bıçak darbesiyle öldürülen kadının cenazesi aileye teslim edildi. Kadının cenazesi öğle namazına müteakip İnegöl Sarı Cami’de kılınan cenaze namazının ardından götürüldüğü Mahmudiye mezarlığında toprağa verildi. Annesini öldüren Umut Buraklar'ın sorgulamada konuşmadığı öğrenildi. Şüpheli sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi.

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