BIST 8.346
DOLAR 30,10
EURO 32,71
ALTIN 1.953,68
HABER /  GÜNCEL

Samsun'da ev yangını: 2 çocuk dumandan etkilendi

Samsun'da ev yangını: 2 çocuk dumandan etkilendi

Samsun'da bir dairede çıkan yangında 2 çocuk dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Abone ol

Olay, Samsun’un Çarşamba ilçesi Orta Mahalle Dr. Orhan Atılgan Caddesi'ndeki 4 katlı bir apartmanın 3. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim E.’ye ait evde soba bacasından yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede evi sardı. Bina sakinleri durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye itfaiye ekipleri olay mahalline gelerek yangına müdahale etti. Dumandan etkilenen B.Y. ve C.Y. isimli 2 çocuk evden çıkarılarak sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. İki çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yangın, ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Barcelona'da, Alejandro Balde ameliyat olacak
Barcelona'da, Alejandro Balde ameliyat olacak
Şırnak’ta bir iş yerinde cephanelik ele geçirildi!
Şırnak’ta bir iş yerinde cephanelik ele geçirildi!
Nemanja Matic, Lyon'a transfer oldu
Nemanja Matic, Lyon'a transfer oldu
Sivasspor, Beşiktaş maçına hazır
Sivasspor, Beşiktaş maçına hazır
Galatasaray, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü
Kılıçdaroğlu Battal İlgezdi’yi aradı Barış Yarkadaş kulis bilgisi dedi anlattı
Kılıçdaroğlu Battal İlgezdi’yi aradı Barış Yarkadaş kulis bilgisi dedi anlattı
Kayseri'de kar nedeniyle kapanan 139 mahallenin yolu açıldı
Kayseri'de kar nedeniyle kapanan 139 mahallenin yolu açıldı
Galatasaray, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü
Kütahya'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü!
Kütahya'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü!
NASA Mars'ta antik göl kalıntıları buldu!
NASA Mars'ta antik göl kalıntıları buldu!
Siyasi partilerin oy pusulasındaki yerleri belli oldu hangi parti kaçıncı sırada?
Siyasi partilerin oy pusulasındaki yerleri belli oldu hangi parti kaçıncı sırada?
Şanlıurfa'da silahla kazara vurulan genç öldü
Şanlıurfa'da silahla kazara vurulan genç öldü