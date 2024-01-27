Murat Kurum: Asla bizim gündemimizde olmayacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, AK Parti Kağıthane İlçe Teşkilatı, seçimde görev alacak sandık görevlileri ve okul başkanları ile buluştu. İstanbulluların dertlerine, halkın taleplerine odaklanacaklarını belirten Kurum, ‘’İstanbulluların gündeminde olmayan bir şey asla ve asla bizim gündemimizde olmayacak.’’ dedi.

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İstanbul’da olası bir afete karşı çözüm üretilmesi gerektiğini belirten Murat Kurum, ‘’İstanbul’un olası bir afet anında yaşayacağı kaosa karşı çözümler; bu milletin evini, dükkânını su bastığında; İstanbul’da olmayanların aklından bile geçmez. Çözüm Cumhur İttifakındadır’’ dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, AK Parti Kağıthane İlçe Teşkilatı, seçimde görev alacak sandık görevlileri ve okul başkanları ile buluştu.

“İstanbulluların gündeminde olmayan bir şey asla ve asla bizim gündemimizde olmayacak”

‘’Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu’’ programı ile projelerini, hayallerini ve İstanbul’a olan sevdalarını açıkladıklarını belirten Kurum, “İstanbulluların gündeminde olmayan bir şey asla ve asla bizim gündemimizde olmayacak. İstanbulluların hayallerinde ne varsa, onu biz de hayalimiz yapacağız, baş tacı edeceğiz. İstanbul’un önümüzdeki 100 yılını anlattığımız toplantıda; İstanbulluların gerçek dertlerine, halkın gerçek taleplerine odaklanmaya çalıştık. İstanbul’un geleceği, bizim, yani derdi hizmet olan AK Parti’nin hedefidir, gayesi eser olan Cumhur ittifakının hedefidir’’ dedi.

‘’Çözüm Cumhur İttifakındadır’’

Trafiğin İstanbulluların hayatından üç buçuk yıl çaldığını söyleyen ve ulaşıma dair tek bir proje dahi yapamayanların bu konuyu dert etmediklerini belirten Kurum, ‘’Çözüm, İstanbul’a onlarca yeni metro, tramvay, tünel, kavşak, binlerce km bisiklet yolu, yüzlerce otopark yapmak için; projelerini hazırlayanlarda; Kâğıthane-Bayrampaşa arasına 12 kilometre metro planlayanlardadır. Çözüm bizdedir, Çare Kağıthane’nin güzel insanlarındadır.’’ sözleriyle konuşmasını sürdürdü.

Mevcut yönetimin İstanbullulara “100 bin konut sözü” verdiğini ancak yüzde 5’ini bile tutamadığını ifade eden Murat Kurum, ‘’İstanbul’un olası bir afet anında yaşayacağı kaosa karşı çözümler; bu milletin evini, dükkânını su bastığında; İstanbul’da olmayanların aklından bile geçmez. Bu çözümler; İstanbul’un her yerinde afet yönetim merkezleri, yeni yüzlerce çok amaçlı toplanma alanı, lojistik destek merkezleri, yeni acil yardım hastaneleriyle; afetlere hazır bir İstanbul için yola çıkanlardadır. Yani çözüm bizdedir, çözüm Cumhur ittifakındadır.’’ dedi.

‘’Çalınmadık kapı, alınmadık gönül, girilmedik ev, aşılmadık yol bırakmayacağız’’

Kalıcı, planlı, adil sosyal belediyeciliği İstanbul’a yeniden getireceklerini ve gencinden yaşlısına tüm İstanbulluların sorunlarıyla ilgileneceklerini söyleyen Kurum, ‘’Ücretsiz ulaşım sözü verilip kandırılmış delikanlılarımızın, kadınlarımızın yanında biz duracağız. Geçici, plansız, adaletsiz sosyal politikalar yüzünden hak ettiği desteğe ulaşamamış’ gerçek ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin’ yanında biz olacağız. Bizim derdimiz; gençlik çağında madde bağımlılığı illetine yakalanmış o aslan gibi delikanlılarımızın, o güzel kızlarımızın derdidir. Bizim derdimiz; kendileri için bu şehirdeki tüm engelleri kaldırmaya söz verdiğimiz engelli kardeşlerimizin derdidir. Çalınmadık kapı, alınmadık gönül, girilmedik ev, aşılmadık yol bırakmayacağız. Çalışacağız, çalışacağız, çalışacağız.’’ şeklinde konuştu.

‘’31 Mart akşamı, İstanbul’umuzu hep birlikte bayram yerine çevireceğiz’’

Seçimde görev alan okul başkanlarının ve sandık görevlilerinin İstanbul’un AK belediyecilik ile tanışmasında önemli rol oynadığının altını çizen Kurum, ‘’Sizler; İstanbul için, 90’lı yılların başından bu yana, çoluğundan çocuğundan feragat eden insanlarsınız. Bugün biz, AK belediyecilikten söz edebiliyorsak; bu sizin döktüğünüz alın teri sayesindedir. 2002’de, şehrin en karanlık yerlerinde, gecenin üçünde astığınız o bayrak sayesindedir. Siz o gün bayrağı göndere çekmeseydiniz, bugün Türkiye yükselemezdi. Siz, o buz gibi günlerde sokak sokak çalışmasaydınız; bugün Türkiye lider bir ülke olamazdı.

Sayenizde; 22 yıldır, girdiğimiz her seçimden milletimizin yegâne umudu olarak zaferle çıktık. 31 Mart akşamı, İstanbul’umuzu hep birlikte bayram yerine çevireceğiz.’’ diyerek konuşmasını tamamladı.

Murat Kurum’a Kağıthane programında AK Parti İstanbul Milletvekili Büşra Paker, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti İstanbul İl Kadın kolları Başkanı Saliha Demirer eşlik etti