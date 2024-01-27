Özhaseki duyurdu! Yerel yönetimlere dev destek! Aslan payı altyapının

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yerel yönetimlere ihtiyaç duydukları yatırım projeleri için dev destekle bulundu. Bakanlığın ilgili kuruluşu İller Bankası (İLBANK), 2023 yılında il özel idare ve belediyelere toplam 27,4 milyar TL finansman desteği sağladı.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, bakanlığın dev desteğini paylaştı. Özhaseki, “Bir taraftan güvenli ve çevre dostu yapılar inşa ederken; diğer taraftan da şehirlerimizin altyapısını İLBANK eliyle yenileyerek güçlendiriyoruz. Özellikle afetlerde zarar görmüş olan altyapı sistemlerini de bir an önce yenilemek için büyük bir gayret gösteriyoruz.” dedi.

Bakanlığın ilgili kuruluşu İller Bankası’nın (İLBANK) yerel yönetimlerin finansman ihtiyacını karşılayacağını ve önemli ölçüde destek sunduğu belirtildi.

Bu kapsamda İLBANK, geçtiğimiz yıl 27.4 milyar TL finansmanla yerel yönetimlere destek sağladı.

Bir taraftan güvenli ve çevre dostu yapılar inşa ederken diğer taraftan da şehirlerin altyapısını İLBANK eliyle yenileyerek güçlendirdiklerini belirten Bakan Özhaseki, “Geleneksel içme suyu ve kanalizasyon gibi altyapı yatırımları ile sınırlı kalmayıp, yeni nesil iklim değişikliğiyle mücadele ve çevre projelerini de hayata geçiriyoruz. Özellikle afetlerde zarar görmüş olan altyapı sistemlerini de bir an önce yenilemek için büyük bir gayret gösteriyoruz.” ifadelerini kullandı.