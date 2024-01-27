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Kilis’te evde çıkan yangın maddi hasara yol açtı

Kilis’te evde çıkan yangın maddi hasara yol açtı

Kilis'te bir evde meydana gelen yangın sonrası maddi hasar oluştu.

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Yangın, öğle saatlerinde Kilis Çaylak Mahallesi Hasanbay Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu M.A.'ya ait bir evde yangın çıktı. Bilinmeyen bir nedenle evde çıkan yangını gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken, ekiplerin çalışmaları sonucu yangını kontrol altına aldı. Evde çıkan yangın, diğer evlere sıçramadan söndürüldü.
Maddi zarara yol açan yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

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