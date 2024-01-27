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Ağaçta asılı kalan güvercini itfaiye kurtardı

Ağaçta asılı kalan güvercini itfaiye kurtardı

Samsun'da ağacın dalında ayağına ip dolanan güvecin, çamaşır gibi asılı kaldı. Vatandaşlar kuşu kurtarmak için seferber olurken, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri güvercini kurtardı.

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Her gün yüzlerce kuşun uğrak yeri olan Cumhuriyet Meydanı'nda ilginç anlar yaşandı. Meydandaki çam ağacında ayağına ip dolanan güvercin, ağacın dalında tek ayağından asılı kaldı. Burada kuş yemi satan Kemal Çakal, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Dakikalarca kurtarılmayı bekleyen kuş için vatandaşlar seferber oldu. Bir süre sonra itfaiye ekipleri olay yerine geldi. İtfaiye merdiveni yardımıyla ağaca çıkan ekipler güvercini kurtararak tekrar özgürlüğüne kavuşturdu. Olayı anlatan Kemal çakal, "Baktım ip kuşun ayağına dolanmış. İtfaiyeyi aradım. Onlar da 'tamam ama şuanda olay var, olaydan sonra oraya aktarıyorum' dediler. İtfaiye gelip güvercini kurtardı" dedi.

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