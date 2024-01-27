Afyonkarahisar'da iki hafif ticari araç çarpıştı: 6 kişi yaralandı!

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.Abone ol
O.A. (36) idaresindeki 03 RB 737 plakalı hafif ticari araç, Öğretmenler Mahallesi'nde, A.A'nın (56) kullandığı 03 BS 633 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücüler ile araçlardaki 4 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.