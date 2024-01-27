BIST 8.346
DOLAR 30,10
EURO 32,71
ALTIN 1.953,68
HABER /  GÜNCEL

Paketleme tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Paketleme tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir narenciye paketleme tesisinde çıkan yangın 26 itfaiye aracı ve 2 Toma'nın müdahalesi ile kontrol altına alınıp, soğutma çalışmasına başlandı.

Abone ol

Alınan bilgiye göre, öğle saatlerinde Tarsus-Mersin Karayolu Kulak Mahalllesi Bağlarbaşı bölgesinde özel bir firmaya ait narenciye paketleme tesisinde ilk bilgilere göre, elektrik kontağından yangın çıktı. İşçilerin yemek saatinde çıkan yangını fark edenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na 25 ile OSB'ye ait bir itfaiye ve İl Emniyet Müdürlüğü'nün 2 adet Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, yangını kontrol altına almak için yaklaşık 3 saat yoğun mücadele verdi. 3 saatin sonunda yangın kontrol altına alındı. Bir tarafta itfaiye ekiplerinin soğutma, diğer tarafta ise tonlarca narenciyenin zarar gördüğü bölgede işçiler ile iş makinelerin çalışması devam ediyor. Tesis sahibi Mustafa Unat, iş yerinde meydana gelen yangının elektrik kontağından çıktığını söyledi.

İtfaiye erlerine ayran getirdiğini belirten bölge sakinlerinden Hilal Akgün ise ellerinden başka bir şey gelmediğini ifade ederek olayı anlattı. Birden tesisin alev topuna döndüğüne dikkat çeken Akgün, alevlerin ısısının kendi çiftliklerine kadar geldiğini söyledi.

ÖNCEKİ HABERLER
Zonguldak'ın yüksek kesimlerinde kar etkisini sürdürüyor
Zonguldak'ın yüksek kesimlerinde kar etkisini sürdürüyor
Diyanet İşleri Başkanlığı 16 kadın il müftü yardımcısı alacak!
Diyanet İşleri Başkanlığı 16 kadın il müftü yardımcısı alacak!
Dubleks daire alev alev yandı, bina tahliye edildi
Dubleks daire alev alev yandı, bina tahliye edildi
Zorlu kış şartlarında paletli ambulans ile 72 yaşındaki hastaya ulaştılar
Zorlu kış şartlarında paletli ambulans ile 72 yaşındaki hastaya ulaştılar
Düzce'de dalgaların boyu 4 metreye ulaştı!
Düzce'de dalgaların boyu 4 metreye ulaştı!
Eski kız arkadaşını öldürüp kaçan şüpheli yakalandı!
Eski kız arkadaşını öldürüp kaçan şüpheli yakalandı!
Afyonkarahisar'da iki hafif ticari araç çarpıştı: 6 kişi yaralandı!
Afyonkarahisar'da iki hafif ticari araç çarpıştı: 6 kişi yaralandı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin İzmir ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin İzmir ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı
Beşiktaş'ın Sivasspor kamp kadrosu belli oldu
Beşiktaş'ın Sivasspor kamp kadrosu belli oldu
Kilis’te evde çıkan yangın maddi hasara yol açtı
Kilis’te evde çıkan yangın maddi hasara yol açtı
Gabar Dağı 15 günlük geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi
Gabar Dağı 15 günlük geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret edecek
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret edecek