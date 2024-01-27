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Mahkemeden 'Cem Karaca'nın Gözyaşları' filmi için durdurma kararı

Mahkemeden 'Cem Karaca'nın Gözyaşları' filmi için durdurma kararı

8 Şubat 2024 tarihinde hayatını kaybeden sanatçı Cem Karaca'nın hayatını anlatan ve dün vizyna giren 'Cem Karaca'nın Gözyaşları' filmi ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Cem Karaca'nın eşi İlkim Karaca'nın İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne "Cem Karaca'nın Gözyaşları" filminin gösteriminin durdurulması için açtığı dava kabul edildi. Mahkeme, filmin gösteriminin durdurulması yönünde karar verdi.

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'Tamirci Çırağı', 'Namus Belası', 'Bu Son Olsun' ve 'Resimdeki Gözyaşları' gibi şarkılarıyla tanınan Anadolu Rock'ın efsane isimlerinden Cem Karaca'nın hayatını anlatan "Cem Karaca’nın Gözyaşları" filmi dün sinemalarda seyirciyle buluştu. Cem Karaca'yı İsmail Hacıoğlu'nun canlandırdığı film hakkında mahkemeden durdurma kararı çıktı.

12punto'da yer alan habere göre; Cem Karaca'nın eşi İlkim Karaca, sanatçının hayatını konu alan 'Cem Karaca'nın Gözyaşları' filminin gösteriminin durdurulması için İstanbul Fikri Sınai Haklar ve Hukuk Mahkemesi'ne başvurmuştu. Mahkemesi devam eden yargılamada ara karar verildi.

Bu karara göre filmin yayımlanması durduruldu. İcra daireleri durdurma için yetkili kılındı.

Geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapan İlkim Karaca, "Olayların doğru olarak aktarılması yönünde bir hassasiyetim var. Cem'in hayatını anlatan önemli bir film projesinde eşi ve yasal mirasçısı olarak yok sayılmam beni üzdü" ifadelerini kullandı. "Bir kişinin ölümünün ardından onunla ilgili bir film çekmek etik midir?" sorusuna da cevap veren Karaca, "Vefat eden kişinin yasal mirasçılarından izin alınarak yapılıyorsa neden olmasın. Ancak izin almadan, 'Ben yaptım ve oldu, kanunları, hukuku ve merhumun yasal mirasçılarını tanımıyorum' şeklinde bir yaklaşımı doğru bulmuyorum. Hatta bu şekilde bir yaklaşımı saygısızca ve vefasızca buluyorum" dedi.

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