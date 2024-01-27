Erdoğan müjdeyi İzmir'den verdi! 35 bin sağlık personeli alımı yapılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi Açılış Töreni'nde konuştu ve önemli açıklamalarda bulundu. El ele İzmirimizin çilelerini bitireceğiz diyerek seçmenden destek isteyen Erdoğan atama bekleyen sağlık çalışanlarına da müjdeyi verdi. Erdoğan; 15 bini hemşire olmak üzere 35 bin sağlık personeli daha kamuya alıyoruz" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir’de şehir hastanesi ve bağlantı yollarının açılışı için düzenlenen törende Sağlık Bakanlığı personeli alımına ilişkin açıklama yaptı. Erdoğan, "Önümüzdeki ay kamuya 15.000’i hemşire olmak üzere 35.000 sağlık personeli daha alıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Şehir hastanemiz 628 bin metrekareyi bulan kapalı alanı, yüksek yatak kapasitesi, diğer birimleriyle güzel İzmirimize yakışır bir eser oldu. Bu dev hastanenin altyapısı itibarıyla buranın yollarıyla alakalı tabi, acaba yollarını kim yaptı diyene sorarsınız. Kimin yapması lazım, büyükşehir belediyesinin yapması lazım. Büyükşehir yolları yaptı mı, hayır. Ulaştırma Bakanlığımız devreye girdi, ilk etabı hallettik ama yetmez. İnşallah buranın yollarıyla alakalı ikinci etabı da Ulaştırma Bakanlığımız en güzel şekliyle yapacak ve hastanemize ulaşım daha da kolaylaşacak. Hastane yapınca ulaşım şart.

Seçimlere gidiyoruz. Bu seçimlerle birlikte ben inanıyorum ki güzel İzmirin güzel insanları burada Hamza Dağ kardeşimizi büyükşehirin başına getirecek ve böylece altyapı noktasında da İzmirimizin bu çileleri sona erecektir.

İzmirimizin bu çileleri sona erecektir

Hastanemize hızlı, emniyetli erişim için inşa ettiğimiz 4 km uzunluğundaki bağlantı yolu ve kavşağını da bugün hizmete açıyoruz. Hastanemiz dünyanın en büyük sağlık komplekslerinden biridir. 6 ayrı hastaneyi barındıran bu muhteşem yatırım eser ve hizmet siyasetimizin önemli bir nişanesidir. Seçimlere gidiyoruz. Bu seçimlerle birlikte ben inanıyorum ki güzel İzmirin güzel insanları burada Hamza Dağ kardeşimizi büyükşehirin başına getirecek ve böylece altyapı noktasında da İzmirimizin bu çileleri sona erecektir.

31 Mart'a kadar yoğun şekilde çalışmaya var mıyız?

Daha önce Manisa, İzmir arasında Sabuncubeli Tüneli, bunları biz yaptık. Birçok yolları yaptık. Konak tünelini yaptık. Bundan sonraki dönemde inşallah gerek merkezi yönetim olarak biz gerekse büyükşehir belediyemiz olarak el ele verecek ve altyapı sorunlarını ortadan kaldıracağız. Bunun için de tabi, 31 Mart'a kadar yoğun şekilde çalışmaya var mıyız?

Şu projenin ülkenin ortak değerlerinin arkasına gizlenerek hiçbir eser ve hizmet üretmeden yıllarca şehrin sırtına yük olanlara ibret teşkil etmesini istiyorum. Hükümete gelirken milletimize sizlere söz vermiştik. Ülkemizi eğitim, sağlık, adalet, güvenlik üzerinde yükselteceğiz. Buna ulaşımdan enerjiye, spordan sosyal desteklere pek çok başlığı ekledik. 21 yıl sonra geriye dönüp baktığımızda milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirmenin bahtiyarlığı içindeyiz.

15 bini hemşire olmak üzere 35 bin sağlık personeli daha kamuya alıyoruz

Eğitim dedik, okullarımızın neredeyse tamamını yeniden inşa ettik. Evlatlarımızın en iyi şekilde yetişmesi için 800 bin yeni öğretmen atadık. Darbecilerin yıktığı mesleki eğitim sistemini yeniden ayağa kaldırdık. Şehir hastaneleriyle sağlık hizmetlerini dünya standartlarının üzerinde seviyeye taşıdık. 310 bini doktor olmak üzere 1.5 milyona yakın sağlık çalışanıyla bu alandaki insan kaynağımızı güçlendirdik. 15 bini hemşire olmak üzere 35 bin sağlık personeli daha kamuya alıyoruz. 2.5 milyon kişiye evde sağlık hizmeti vererek hizmeti insanımızın evine götürdük.

Sınırlarımızın güvenliğini artırarak terörü kaynağında kurutma stratejisine geçtik. Asker, polis, jandarmasıyla Türkiye'yi dünyanın en sorunlu bölgesinin en güvenli bölgesi haline getirdik.

Yargılama sürelerini kısaltacak tedbirleri alarak adaletin hızla tesisine zemin hazırladık.

Tünelleriyle, köprüleriyle, otoyollarıyla, tren hatlarıyla, havalimanlarıyla kalkınmanın temel altyapısı olan ulaşımı çeşitlendirdik, güçlendirdik. İzmir-Ankara YHT'yi de etap etap hizmete alarak bu alandaki çalışmalarımızı taçlandıracağız.

Kimsesiz çocuklardan yaşlılara engellilerden dul kadınlara kadar tüm dezavantajlı kesimlere sahip çıktı. 4 milyon hane ve 6.5 milyon çocuğa ulaşan sosyal destek sistemimizle dünyanın örnek aldığı seviyeye geldik.

Toplu konutta 1 milyon 314 bin inşaatla insanımızın modern, depreme dayanıklı yuvalara kavuşmasına öncülük ettik.

222 millet bahçesiyle şehirlerimizde yaşayan insanlarımızın hayat kalitesini artırdık. Atık su artırma, depolama sistemleriyle çevreye duyarlı hayat alanları oluşturduk.

1 milyona yakın konut ve işyerinde kentsel dönüşüm projesi uyguladık. Ülkemize yaptığımız eser ve hizmetleri değil saatlerce günlerce anlatsak bitmez.





