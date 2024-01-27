Süper Lig'de beklenen ayrılık gerçekleşti

Kayserispor, teknik direktör Recep Uçar ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı. Recep Uçar'dan boşalan koltuğa Burak Yılmaz'ın geçeceği konuşuluyor.

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Kayserispor, teknik direktör Recep Uçar ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Teşekkürler Recep Uçar! Teknik Direktörümüz Recep Uçar ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine ve ekibine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." denildi.

Recep Uçar'ın Kayserispor karnesi

Kayserispor'da Teknik Direktör Çağdaş Atan ile yolların ayrılmasından sonra ligin 5. haftasında göreve başlayan Recep Uçar, sarı-kırmızılı takımla 18 Süper Lig, 3 de Türkiye Kupası olmak üzere 21 maça çıktı. Recep Uçar yönetimindeki Kayserispor, Süper Lig'de 7 galibiyet, 2 beraberlik, 9 mağlubiyet alırken, Türkiye Kupası'nda da 2 galibiyet elde ederken, 1 kez mağlup oldu.

Kayseri ekibi bu dönemde Süper Lig'de Gaziantep FK, Çaykur Rizespor, Hatayspor, Alanyaspor, Kasımpaşa, Trabzonspor ve Pendikspor müsabakalarını kazanırken, Başakşehir ve Adana Demirspor ile berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar; Beşiktaş, Ankaragücü, Fenerbahçe, Konyaspor, Sivasspor, Karagümrük, Galatasaray, İstanbulspor ve Samsunspor'a da kaybetti. Recep Uçar yönetimindeki Kayserispor, Türkiye Kupası'nda ise Iğdır FK ve Vanspor maçlarını kazanırken, Gençlerbirliği'ne elendi.

Burak Yılmaz ile anlaşma sağlandı deniyor

Sarı-kırmızılı yönetimin, teknik direktörlük görevi için son olarak Beşiktaş'ta görev yapan Burak Yılmaz'la anlaştığı ve takımın başına getirmeye hazırlandığı ifade edildi.