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Yokuş aşağı hareket eden kamyon 3 araca çarptı

Yokuş aşağı hareket eden kamyon 3 araca çarptı

Bursa'da arızalı kamyon, tamir sırasında yokuş aşağı geri geri hareket ederek park halindeki 3 araca çarptı.

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Nilüfer ilçesi 30 Ağustos Mahallesi Karşıbağlar Caddesi'nde, kamyon arızalandı.

Yol kenarına çekilen kamyon, tamir edilmeye çalışılırken yokuş aşağıya geri hareket etmeye başladı.

Sürücü, kamyona yetişip direksiyona geçse de park halindeki 3 araca çarpmasını engelleyemedi.

Kamyon ve söz konusu 3 aracın hasar gördüğü kaza nedeniyle olay yerinde polis ekiplerince inceleme yapıldı. Daha sonra araçlar bulundukları yerden kaldırıldı.

Cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülerde, kamyonun yokuş aşağı hareket ederek hızlanıp park halindeki araçlara çarptığı görülüyor.

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