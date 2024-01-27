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İsveç'te binlerce kişi Filistin için yürüdü

İsveç'te binlerce kişi Filistin için yürüdü

İsveç'in başkenti Stockholm'de Filistin'le dayanışma gösterisi için toplanan yaklaşık 15 bin kişi, İsveç Dışişleri Bakanlığı önüne yürüdü.

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İsveç'teki çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla Stockholm'deki Odenplan bölgesinde toplanan yaklaşık 15 bin gösterici, İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçunu durdurmasını istedi.

Göstericiler, "Gazze'de çocuklar öldürülüyor", "Soykırımı durdurun", "Sonsuza kadar Filistin" yazılı pankartların yanı sıra Gazze'de öldürülen çocukları temsilen maketler taşıdı.

"Filistin'e özgürlük", "Soykırımcı İsrail", "İsrail'e boykot" sloganları atan göstericiler, daha sonra İsveç Dışişleri Bakanlığına yürüdü.

ABD ve İsveç'in İsrail'e verdiği desteğe tepki gösteren protestocular, iki ülkenin İsrail'in işlediği savaş suçlarına ortak olduğunu savundu.

Göstericiler, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström'ü de İsrail'e verdiği destekten dolayı istifaya davet etti.

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