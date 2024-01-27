BIST 8.346
DOLAR 30,10
EURO 32,71
ALTIN 1.953,68
HABER /  GÜNCEL

Siirt-Şırnak kara yolu trafiğe açıldı

Siirt-Şırnak kara yolu trafiğe açıldı

Siirt'in Eruh ilçesini Şırnak merkeze bağlayan, kar ve tipi nedeniyle kapanan kara yolu, ulaşıma açıldı.

Abone ol

Karayolları 94. Siirt Şube Şefliği ekipleri, dün gece ilçede etkili olan kar ve tipi nedeniyle Eruh-Şırnak kara yolunun Birini Tepesi mevkisinde çalışmalarını tamamlayarak yolu ulaşıma açtı.

Ekipler, kar ve tipi nedeniyle kapanan Pervari-Özpınar ve Köprüçay-Doğanca kara yolu ile Şirvan-Cevizlik kara yolunu da trafiğe açtı.

İl Özel İdaresi ekipleri de Şirvan ve Pervari ilçelerinde yolu kapanan köy ve mezra yollarını ulaşıma açma çalışmalarını sürdürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Otomobille çarpışan kamyon, kamyonetin üzerine devrildi: 1 ölü, 2 yaralı!
Otomobille çarpışan kamyon, kamyonetin üzerine devrildi: 1 ölü, 2 yaralı!
Süper Lig'de beklenen ayrılık gerçekleşti
Süper Lig'de beklenen ayrılık gerçekleşti
Pendikspor yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı
Pendikspor yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı
Milli Muharip Uçak Kaan'dan haber var!
Milli Muharip Uçak Kaan'dan haber var!
Erdoğan müjdeyi İzmir'den verdi! 35 bin sağlık personeli alımı yapılacak
Erdoğan müjdeyi İzmir'den verdi! 35 bin sağlık personeli alımı yapılacak
Bakan Kacır: Roketi yapsak 'uzay istasyonu sizin değil, niye gurur duyuyorsunuz' derler
Bakan Kacır: Roketi yapsak 'uzay istasyonu sizin değil, niye gurur duyuyorsunuz' derler
Mahkemeden 'Cem Karaca'nın Gözyaşları' filmi için durdurma kararı
Mahkemeden 'Cem Karaca'nın Gözyaşları' filmi için durdurma kararı
Yeniden Refah Partisi'nin 74 adayı daha açıklandı
Yeniden Refah Partisi'nin 74 adayı daha açıklandı
Paketleme tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı
Paketleme tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı
Zonguldak'ın yüksek kesimlerinde kar etkisini sürdürüyor
Zonguldak'ın yüksek kesimlerinde kar etkisini sürdürüyor
Diyanet İşleri Başkanlığı 16 kadın il müftü yardımcısı alacak!
Diyanet İşleri Başkanlığı 16 kadın il müftü yardımcısı alacak!
Dubleks daire alev alev yandı, bina tahliye edildi
Dubleks daire alev alev yandı, bina tahliye edildi