Buğra Kavuncu: İstanbul’un 3 ana probleminden biri düzensiz göç

İYİ Parti İBB Başkan Adayı Satuk Buğra Kavuncu, seçim çalışmalarına Sarıyer’den devam etti.

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Sarıyer Spor Kulübü’nü ziyaretinin ardından Sarıyer – Karaman FK maçını takip eden Kavuncu, maçın ardından İstinye Mahallesi Rize İli Yemişlik Erenköy Derneği ile İstinyeliler Derneği’ni ziyaret etti.

Ziyaretlerin ardından açıklamada bulunan Kavuncu, “Bugün Sarıyer’in Karaman maçıyla başladık. Ayağımız da uğurlu geldi, 2-0 kazandık. Sarıyer tarihi, köklü bir kulüp. Rıdvan’ların, Selçuk Yula’ların, Bertuğ’un kulübü… İstanbul’un her yeri ayrı bir tarih, ayrı bir hikâye… Seçim çalışmaları yorucu görünür ama tarihi anları yaşıyorsunuz. Ardından dernek ziyaretlerimiz oldu. Tespit ettiğimiz ana problemler var ki bunlar hiç değişmiyor. Bunlardan birincisi düzensiz göç. İkincisi deprem riski ve kentsel dönüşüm. Tabii üçüncüsü de trafikten otoparka kadar bütün bir ulaşım meselesi var. Şu sokağa bir bakın, burada çıkacak bir yangın ya da olası bir depremde hiçbir araç buraya giremez. Bunlar kronikleşmiş problemler, belki de son 30 yılın meseleleri. Bunlar çözülememiş, bunlarla ilgili bizim çalışmalarımız var” ifadelerini kullandı.

“Kara zihniyet uyuşturucunun yaygınlaşmasına sebep oluyor”

Daha önce de yaptıkları çalışmaları olduğunu belirten Kavuncu, “Biz hep sahadaydık. Bu teşkilat hep sahadaydı ve tek odaklandığımız nokta İstanbullunun meselesi, sorunları, problemleriydi. Aslında bildiğimiz şeyleri duyuyoruz fakat az önce çok önemli bir konu daha gündeme geldi. Yalnızca belediyenin çözeceği bir konu değil bütün bir devlet kurumlarının koordinasyonuyla çözülmesi gereken bir mesele var. Bir ablamız geldi, içi yanmış, derdi var. Uyuşturucu probleminden bahsetti. Bu da İstanbul’da ciddi şekilde şu anda ilkokullara kadar inmiş, suç örgütlerinin ortalığı kapladığı ve hepimizin çocuklarının tehdit altında olduğu bir dönemdeyiz. Bunun birçok nedeni var. Belediyecilik kısmı şu: Bu gençlere sporla ilgilenebilecekleri, kendilerini ifade edebilecekleri, sanatı sporu rahat icra edecekleri bir kent yaratmamız lazım. Bu uyuşturucudan onları kurtarmanın bir yolu. Bir başka yolu da ekonomiyi toparlamanız lazım. İki-üç yılda bir çıkardığınız vergi affıyla, ‘dünyanın neresinde olursanız olun paranızı getirin biz kabul edeceğiz’ niyetiyle hareket eden, kara parayı bu ülkeye getiren, bunlarla beraber kirli suç örgütlerini bu ülkeye getiren bir yapı oluştu. Bu kara zihniyet, beraberinde de uyuşturucunun yaygınlaşmasına sebep oluyor. Bunu el birliğiyle engellememiz lazım” ifadelerini kullandı.