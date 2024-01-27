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KAAN savaş uçağı müjdesi! Son durumu heyecanlandırdı

KAAN savaş uçağı müjdesi! Son durumu heyecanlandırdı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, Türkiye'nin ilk yerli savaş uçağı KAAN’ın son durumuyla ilgili heyecan veren açıklamalarda bulundu.

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Türk Havacılık Uzay Sanayii tarafından yürütülen, Türkiye'nin en önemli teknoloji projelerinden KAAN'ın uçuşuna yönelik hazırlıklar ve testler tüm hızıyla devam ediyor.

2023 Verimlilik Proje Ödülleri Töreni Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın katılımıyla Kocael’de gerçekleştirildi.

Bu yıl 9’uncusu düzenlenen törende dereceye giren işletme ve kurumlara ödülleri taktim edildi.

Gebze ilçesi Bilişim Vadisinde düzenlenen programda, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, Süreç İyileştirme Kategorisinde birincilik ödülü aldı. Öte yandan Kotil, TUSAŞ tarafından geliştirilen ve Türkiye'nin ilk yerli savaş uçağı olacak Milli Muharip Uçak (MMU) KAAN ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın, “Herkes KAAN’ın kanatlanacağı tarihi duymak istiyor, ne durumdayız hocam ?” sorusu üzerine Kotil, “Yer testleri yapıyoruz. Yakın” dedi.

Bakan Kacır'ın "Yakın mı çok mu yakın" şeklindeki sorusuna ise Kotil, "Çok yakın" diye karşılık verdi.

Kaan'ın dikkat  çeken özellikleri

Ses hızının 1,8 kat üzerine çıkabilecek

Tasarım ve imalatıyla milli olan KAAN'ın kanat açıklığı 14, yüksekliği 6, uzunluğu ise 21 metre. Kokpiti ise tek kişilik.

Maksimum 55 bin fite kadar çıkabilecek olan KAAN, 40 bin fitte sesten 1,8 kat hızlı uçabilecek. Çift motoru, yüksek manevra kabiliyeti, radara düşük görünürlüğü, gövde içi silah taşıyabilmesi ve elektronik harp kabiliyeti de KAAN'ın dikkat çeken özelliklerinden.

Üstün kabileyetleriyle öne çıkacak

Türkiye KAAN ile 5'inci nesil savaş uçağına sahip ülkeler arasında yerini alacak. Milli savaş uçağı her türlü hava-hava ve hava-yer hedeflerine stratejik taarruz imkanı sağlayacak. Yüksek hava muharebe menzili ve süpersonik hızda hassas ve tam vuruş özellikleri ile fark yaratacak.

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