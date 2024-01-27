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Mehmetçik zorlu kış şartlarında faaliyetlerini sürdürüyor

Mehmetçik zorlu kış şartlarında faaliyetlerini sürdürüyor

Milli Savunma Bakanlığı, ülke ve millet için kahramanca ve fedakarca görev yapan Mehmetçiğin zorlu kış şartlarında keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerine aralıksız devam ettiğini açıkladı.

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Mehmetçik'in zorlu görevi. Yurt içi ve sınır bölgelerinde operasyonlarına devam eden Mehmetçik, hain teröristlerin korkulu rüyası olmaya devam ediyor.

Öyle ki türlü olumsuzluklara rağmen vatan savunmasından bir an olsun vazgeçmeyen askerlerimiz, yalnızca teröristlerle değil zorlu kış şartlarıyla da mücadele ediyor.

Mehmetçik'in zorlu kış şartlarıyla mücadelesi

Karla kaplı sarp yol ve kayalıkları aşarak vatanımızda güvenle başımızı yastığa koymamızı sağlayan Mehmetçik'in o karelerini, Milli Savunma Bakanlığı paylaştı..

Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan karelerde, şu ifadelere yer verildi:

Ülkemiz ve milletimiz için kahramanca ve fedakârca görev yapan Mehmetçik, zorlu kış şartlarında keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerine aralıksız devam ediyor.

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