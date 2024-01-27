Süper Lig ekibiyle anlaşmıştı! Burak Yılmaz'dan ilk açıklama

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'la prensip anlaşmasına varan Burak Yılmaz şehre geldi. Yılmaz, "Allah'ın izniyle hep birlikte Kayserisporumuzu iyi yerlere getireceğiz." dedi.

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Süper Lig ekibi Mondihome Kayserispor'un prensip anlaşmasına vardığı teknik direktör Burak Yılmaz şehre geldi.

Yılmaz, Kayseri Havalimanı'nda kulüp menajeri Yunus Akbulut, basın sözcüsü Samet Koç ve çok sayıda taraftar tarafından coşkuyla karşılandı.

"Kayserisporumuzu iyi yerlere getireceğiz"

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Yılmaz, kendisine güvenen Kayserispor camiası ve Başkan Ali Çamlı'ya teşekkür ederek, "İlk teknik direktörlük deneyimim. Genç bir antrenörüm, hırslı bir antrenörüm. Allah'ın izniyle hep birlikte Kayserisporumuzu iyi yerlere getireceğiz." dedi.