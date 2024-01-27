MHP seçim mitinglerine başlıyor! İlk durak Mersin

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yerel seçimler kapsamında ilk mitingini yarın Mersin'de gerçekleştirecek.

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Türkiye yerel seçimlere giderken, partilerin hazırlıkları ise tamamlandı.

605 adayını açıklayan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), meydanlara inmeye hazırlanıyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, mitinglerine Misak-ı Milli'nin ilan edilişinin 104'üncü yıl dönümü olan 28 Ocak'ta başlıyor..

Bu kapsamda ilk miting yarın Mersin'de yapılacak.

İlk miting Mersin'de

Cumhur İttifakı olarak MHP adayının destekleneceği Mersin'de miting "Cumhur bizim, Türkiye hepimizin" temasıyla düzenlenecek.

Cumhur İttifakı'nın 14 ve 28 Mayıs seçimlerindeki başarısını hatırlatacak olan Bahçeli, yerel ile merkezi yönetim arasındaki uyumun önemini anlatacak.

Bahçeli'nin ikinci mitingi ise Mersin'de olacak

MHP Lideri'nin bir sonraki durağı partisinin 2019'da büyükşehir belediyesini kazandığı Manisa olacak.

4 Şubat'ta Cumhuriyet Meydanı'nda mesajlarını verecek.

MHP'nin Manisa ve Mersin adayları

MHP, Manisa'da mevcut başkan Cengiz Ergün ve Mersin'de Serdar Soydan ile yerel seçim yarışına girecek. İki isim, Cumhur İttifakı olarak AK Parti tarafından da desteklenecek.