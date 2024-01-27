Volkan Demirel'den sert sözler! "Aileme laf atana..."

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Adana Demirspor maçının ardından konuştu. Sezon sonuna kadar takımda kalacağını yineleyen Demirel, "Burası benim için bir ailedir. Aileme laf atana da çok büyük cevap veririm" dedi.

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Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında deplasmanda karşılaştığı Y. Adana Demirspor’u 1-0 mağlup etti.

Maç ardından basın toplantısında konuşan A. Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, “3 puan aldığımız için mutluyuz. 10 haftadır galip gelemeyen bir Hatayspor takımı var. Belki zaman zaman kötü oyunlar oldu ama biz ne yaptığımızı bilen bir ekibiz. Son 2 haftadır savunmaya döndük. Çünkü ülkemizde futbol, aldığınız puan ve tabeladan ibaret. Fakat bizim planımız çok daha başka. Hatayspor’u hem bu zor dönemde para harcatmadan hem de gelecek 3-4 sene boyunca çok rahat emin adımlarla bu ligde her kulvarda mücadele edebilmesini sağlamak. Ben bunu sağlamaya çalışıyorum. Cuma günü itibarıyla şu anda Hatayspor takımı sıfır borçla belki Türkiye liglerindeki en temiz takımdır. Şu anda elimizdeki oyuncularla da gelecek 3-4 senenin zeminini hazırladık. Futbola sadece ligdeki konuma göre bakmak yanlış. Kulübü yapılandırmak daha önemlidir” diye konuştu.

“Hatayspor’u aile yerine koydum”

Sezon sonuna kadar Hatayspor’da olacağını yineleyen Demirel, “Ben, Hatayspor'u ailemle aynı yere koydum. O yüzden buraya dil uzatan benim aileme dil uzatıyor gibidir, onu bilsinler. İkincisi, hep söylüyorum bu takımı ben kurdum. Geçen yönetimimizle alakalı istifa sözleri oldu. Kulübün yönetimle alakası yok derken, yönetim depremden dolayı yanımızda değil. Gelen oyuncular, kalan oyuncular... Her şeyi ben organize ettim ve sıfır maliyetle. Ve şu an Hatayspor, cuma günü saat 17.30'da yatırılan transfer ücretiyle beraber Türkiye'de sıfır borcu olan tek takım belki de. Bu neyin sayesinde veya kimin sayesinde? Baktığımda 4-5 tane oyuncumu belli meblağlara isteyenler var. Belki de ben Hatayspor'un 3-4 senesini kurtardım. Herkes pozisyon ve puan olarak bakmasın olaya. Bu bir projedir. Ben burada kalıcı değilim. Onu herkes bilsin. Belki yarın gideceğim belki de bundan 2 hafta önce gidecektim. Ben burada kalıyorsam burası benim için bir ailedir. Aileme laf atana da çok büyük cevap veririm." dedi.

Deneyimli teknik adam sözlerini şu ifadelerle sonlandırdı:

"Oyuncuların üstünde biraz baskı vardı. Rahat olun, kaç haftadır kazanamıyoruz bu haftada kazanamasak bir şey olmaz ama kazanırsanız bu rüzgarı terse çevirebileceklerini söyledim. Bugün de savunarak galip gelen taraf bizdik. Önemli olan 3 puandı, onu da aldık”