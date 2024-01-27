Muharrem İnce: CHP'nin kafası çalışsa adaylığımı desteklerdi

Katıldığı canlı yayında CHP'yi topa tutan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Zaten biraz kafaları çalışsaydı benim adaylığımı desteklerlerdi. Sahte kasetlerle sabah akşam beni servis ettiler. Bazı aptallar da bunlara inandı" ifadelerini kullandı.

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Türkiye'de yerel seçime haftalar kaldı. Vatandaşlar, 31 Mart'ta sandık başına giderek 5 yıl boyunca şehrini, ilçesini ve mahallesini emanet edeceği kişileri belirleyecek.

Büyük gün yaklaştıkça siyasi arena daha da hararetlendi.

Muharrem İnce, CHP'yi topa tuttu

Partisini kapatıp CHP'ye katılacağı konuşulan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "İstanbul'da koşulsuz destek vereceğiz" açıklamasından döndü.

Muharrem İnce, Sözcü TV canlı yayınında CHP ile yaşadığı polemiğe ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

"Babacan'a onlarca vekil verirken iyi de İnce'ye bir belediye mi veremediniz?"

CHP Sözcüsü Deniz Yücel'in, "İnce, belli sayıda belediye meclis üyeliği ve İzmir'de bir metropol ilçe belediye başkanlığı talebinde bulunmuştu" şeklindeki açıklamasına yanıt veren İnce, şunları söyledi:

Bir ilçe istediysem çok sembolik bir şey istedim. 500 bin oy almış bir parti İstanbul'dan dahi istememişse sizin hemen vermeniz lazımdı zaten. Ali Babacan'a onlarca vekil verirken iyi de İnce'ye bir belediye mi veremediniz? Sizin derdiniz üzüm yemek değil bağcıyı dövmek. Kurultay derdiniz var sizin, seçim yapmak gibi derdiniz yok. Koltuk derdiniz var. Ben sizin ayağınıza beş kez geldim. 'Bu seçim önemli' dedim. Bana kaset kumpasını kuranları baş köşede ağırlayıp aday gösterdiler. Bunlar beni istemiyorlar. Bütün bunlar olurken ayıp olmuyor mu? Ümit Özdağ'a Milli İstihbarat Teşkilatı müsteşarlığı verirken, 3 bakanlık verirken iyi; Temel Karamollaoğlu'na, Gültekin Uysal'a cumhurbaşkanı yardımcılığı verirken iyi de İnce'ye verirken kötü. Bunlar komik çocuklar ya!

"Ben en büyük fedakarlığı yaptım"

"Buradan dönüş var mı?" sorusuna İnce, şu cevabı verdi:

Buradan dönüş yok. Biz çarşamba aday açıklamalarımıza devam edeceğiz. Ben en büyük fedakarlığı yaptım. 'Çekil' dediler, çekildim. Sahte kasetlerimi kullandılar hepsine dava açtım. Ben bunlardan korkup çekilmedim. Neden çekildim? Gördüm ki seçimi kazanamayacak muhalefet ve bütün suçu bana atacaklar. 'Ne halleri varsa görsünler' dedim.

"Bazı aptallar bunlara inandı"

İnce, sözlerine şöyle devam etti:

Zaten biraz kafaları çalışsaydı benim adaylığımı desteklerlerdi. CHP'nin şunu yapması lazımdı; Muharrem İnce ile alakalı sahte kasetler koyacaklarına, 'Muharrem İnce bizim kardeşimizdir. Yollarımız ayrı düşmüştür. Kendisi Atatürkçü siyasetçidir. O bu ülkeye kötülük yapmaz, onların hepsi sahtedir biz kardeş partiyiz' deselerdi ikinci turda o insanların gönlünü alıp kendilerine kanalize edebilirlerdi. Tam tersine sabah akşam beni servis ettiler. Bazı aptallar da bunlara inandı. Cumhuriyet tarihinde ilk kez oluyor bu. Demokratik bir haktır seçime girmek. Bir ilçe belediyesi dahi vermiyorlar, ne yapacağız biz? Sizin peşinize mi takılacağız?

Fazla demleniyorlar son dönemde. Ben DEM Parti ile görüşmelerine, konuşmalarına bir şey demiyorum. 'Kantarın topuzunu kaçırmasınlar' diyorum. Bir partiyi kazanacağız diye Türkiye'yi kaybedemezsin. Memleket Partisi, bu seçimlerde en net çizgilerle dik duracak. Önce memleket. Önce parti değil. Biz duruşu olan bir partiyiz.