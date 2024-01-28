Real Madrid, La Liga'nın 22. haftasında konuk olduğu Las Palmas'ı 2-1 mağlup etti. Milli futbolcumuz Arda Güler, La Liga'da ilk kez Real Madrid forması giydi.

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İspanya La Liga'nın 22. haftasında Las Palmas, Real Madrid'i ağırladı.

Konuk ekip mücadeleyi 2-1'lik skorla kazanmayı başardı. Las Palmas'ın 53'te Javi Munoz ile öne geçtiği karşılaşmada Real Madrid'in gollerini 65'te Vinicius Junior ve 84'te Aurelien Tchouameni attı.

Arda Güler, La Liga'da ilk maçına çıktı

Maçın 81. dakikasında Rodrygo'nun yerine oyuna dahil olan Arda Güler, Real Madrid formasıyla ilk lig maçına çıktı.

18 yaşındaki yıldız adayı daha önce İspanya Kral Kupası ve Süper Kupa'da birer maçta forma giymişti.

Real Madrid'in liderliği sürüyor

Bu galibiyetle birlikte puanını 54 yaparak liderliğini sürdüren Real Madrid ligdeki bir sonraki maçında Getafe deplasmanına gidecek.

31 puanda kalan Las Palmas ise deplasmanda Granada ile karşılaşacak.

Arda Güler: Devamı gelecek

Real Madrid formasıyla ilk lig maçına çıkan milli futbolcumuz, "Devamı gelecek" mesajı verdi.

İspanyol kulüpten yapılan görüntülü paylaşımda Arda Güler, "La Liga'da ilk maçıma çıktığım ve kazandığımız için çok mutluyum. Devamı gelecek" ifadelerini kullandı.