Motorine çok deli zam geliyor! Litresi 45 lirayı bulacak! 28 Ocak 2024 güncel akaryakıt fiyatları...

Akarakıt zamlarının ardı arkası kesilmiyor. 1 Ocak günü litresi de 37 TL 79 kuruş olan motorin Salı günü günü 42 lirayı aşacak. Akaryakıt sektörü kaynakları motorinin çok yakında 45 lirayı aşacağı tahmininde bulundu. Benzine ise şimdilik zam görünmüyor. İşte 28 Ocak 2028 Pazar günü güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

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Akaryakıt ürünlerine gelen zamlar hız kesmeden devam ediyor. Dolar kurundaki yükseliş, ek vergiler ve küresel piyasalarda petrol fiyatlarındaki yükseliş, benzin, motorin ve LPG'ye zam olarak yansıyor. Dün zamlanan motorine yarın gece yarısı bir kallavi zam daha geliyor. Benzin ve LPG'ye ise şimdilik zam yok.

Motorine zam dalgası sürüyor

Akaryakıtta zam dalgası gelecek hafta da sürecek. Önce motorine 1 TL 15 kuruş, ardından benzine 1 TL 46 kuruş zam yapıldı. Motorine, salı gününden (Pazartesi gece yarısı) geçerli olmak üzere 1 TL 38 kuruş yeni bir zam daha geliyor.

42 lirayı aşacak motorin yakında 35 TL

Pazartesi gece yarısı gelmesi beklenen zam sonrasında Ankara dahil bazı illerde motorinin litresi (dağıtım şirketine göre küçük değişiklik gösterebilir), 42 TL 38 kuruşu görecek. Sektöre göre içeride ve dışarıda yaşanan gelişmeler nedeniyle motorinde 45 TL kapıda... Motorinin litresi, çok yakında bu düzeyi çıkabilir.

Benzine şimdilik zam görünmüyor ama!

Benzine şimdilik bir zam yok. Ancak, benzinde de yukarı yönlü, zammı tetikleyecek hareket devam ediyor. Bu hareket devam ederse benzine de gelecek hafta sonuna doğru bir zam gündeme gelebilir.

1 Ocak'tan bu yana motorin uçuyor

1 Ocak 2024'te, Ankara'da benzinin litresi 35 TL 20 kuruş, motorinin litresi de 37 TL 79 kuruştu. Bir vatandaş, 50 litre kapasiteli aracının deposunu motorinle doldurmak için 1889 TL ödüyordu. Salı günü yapılması beklenen zamla bu tutar, 2 bin 119 TL’ye çıkacak. 230 TL daha fazla ödeyecek.

Bir depo benzine yaklaşık 200 TL zam geldi

Vatandaş, 1 Ocak 2024’te 50 litre kapasiteli aracının deposunu benzinle doldurmak için 1760 TL harcıyordu. Aradan geçen sürede yapılan zamlar ve vergi artışları sonrasında ödediği tutar, 1953 TL’ye çıktı. 26 günde oluşan fark, 193 TL.