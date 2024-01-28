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Koruma polislere TIR'a arkadan çarptı! Feci kazada 1 polis şehit oldu 2 polis yaralandı

Koruma polislere TIR'a arkadan çarptı! Feci kazada 1 polis şehit oldu 2 polis yaralandı

ANKARA Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü'nde görevli 3 polis memurunun içinde bulunduğu otomobil, TEM Otoyolu Sakarya geçişinde tıra çarptı. Hurdaya dönen otomobilde bulunan 3 polis memurundan 1'i hayatını kaybetti, 2'si yaralandı. Polislerin, İstanbul’dan görevden döndükleri ve bir yaralı polisin ise hastaneden taburcu edildiği öğrenildi.

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Bir polisin şehit olduğu kaza, TEM Otoyolu Akyazı-Hendek geçişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan görevden döndükleri öğrenilen Ankara Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü'nde görevli 3 polis memurunun içinde bulunduğu 06 EBM 912 plakalı Skoda marka otomobil, yabancı plakalı tıra arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle sürüklendiler

Çarpışmanın şiddetiyle sürüklenen ve adeta hurdaya dönen otomobilde bulunan 3 polis memuru yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekiplerce otomobil içerisinde bulunan yaralı polisler C.P., F.D. ve H.B., olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Hendek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Bir polis şehit oldu, 2 polis yaralandı

Ağır yaralı polis C.P., burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. F.D. isimli yaralı, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilirken, diğer yaralı H.B.’nin ise hastaneden taburcu edildiği öğrenildi. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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