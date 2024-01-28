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Soba devrildi, çıkan yangın evi yaktı! Anne kurtuldu, oğlu yanarak öldü

Soba devrildi, çıkan yangın evi yaktı! Anne kurtuldu, oğlu yanarak öldü

BURDUR’da akşam saatlerinde tek katlı müstakil evde sobadan çıkan yangında evde bulunan 76 yaşındaki kadın komşular tarafından kurtarılırken birlikte yaşadığı 41 yaşındaki oğlu yanarak hayatını kaybetti.

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Yangın saat 21.45 sıralarında Burdur merkez Hızırilyas Mahallesi Deliklitaş Sokak’ta bulunan müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Murat Aynur’a(41) ait müstakil evde sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Anne kurtarıldı, oğlu yangının içinde kaldı

Yangın esnasında evde bulanan Murat Aynur’un annesi Fatmana Evcil (76) vatandaşlar tarafından evden son anda kurtarılırken Murat Aynur ise evin içinde mahsur kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınarak söndürülürken polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı.

Annesi, oğlunu öğrenince sinir krizi geçirdi

Yangından son anda kurtarılan anne Fatmana Evcil oğlunun içeride kaldığını öğrenip sinir krizi geçirince sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Söndürülen yangın sonrası içeri giren itfaiye ekipleri ise Murat Aynur’un yanarak öldüğünü tespit etti.

Murat Aynur’un cesedi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonrasında otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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