CHP'de kaos! İstanbul'da İmamoğlu, Ankara'da Yavaş ağır bastı! Kılıçdaroğlu telefonla müdahale etti

CHP'nin İstanbul ve Ankara'da ilçe belediye başkan adayı gösterdiği isimlerle ilgili kaos yaşanıyor. İstanbul listesinde Ekrem İmamoğlu, Ankara'da ise Mansur yavaş belirleyici oldu. CHP'den istifa eden Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'yi eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu arayıp uyardı.

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CHP Parti Meclisi’nin önceki gece yarısına kadar süren toplantısının ardından 209 belediye başkan adayı daha belli oldu. Listede, İstanbul’dan da 14 ilçe adayı yer aldı. Böylece toplam 39 ilçenin 28’inde adaylar açıklanmış oldu. İstanbul'daki aday seçimi nedeniyle yaşanan rahatsızlık istifa ile gündem olurken, Ankara'da da Mansur yavaş etkisi tartışma konusu oldu.

'Kılıçdaroğlu'na yakın isimlere tasfiye!

Aday isimlerinin belli olmasıyla CHP'de yeni bir kaos başladı. İstanbul Ataşehir’de 'değişimcilerin etkin isimlerinden eski Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel’in gösterilmesi kıyametleri kopardı. Yerine Adıgüzel’in aday gösterildiği Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi PM toplantısı sürerken, “Kılıçdaroğlu’na yakınlığı olanların tasfiye edildiğini” savunarak partisinden istifa etti.

Kılıçdaroğlu telefonla müdahale etti

Yine kulislerde, bazı partilerin ortak adayı olarak seçimlere katılacağı söylenen Battal İlgezdi’yi eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun da telefonla arayarak ‘tavrını doğru bulmadığını, bunun partiye zarar vereceğini’ söylediği de öne sürüldü.

DEM'in istediği iki ilçede aday gösterilmedi

Kulislerde, CHP’nin şu ana kadar adayını açıkladığı ilçeler arasında, DEM Parti’nin İmamoğlu’na destek karşılığında, kendi adaylarına destek istediği öne sürülen Adalar ve Esenyurt’un olmamasına da dikkat çekiliyor.

İBB kadrosu aday yapıldı

Fatih’te eski İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Üsküdar’da eski Şehir Hatları Genel Müdürü Sinem Dedetaş, Sancaktepe’de geçmişte İSTAÇ AŞ’de Başkan Danışmanlığı ve Metro İstanbul AŞ Yönetim Kurulu Başkanvekilliği görevlerini yürüten Alper Yeğin, Eyüpsultan’da eski İGDAŞ Genel Müdürü Mithat Bülent Özmen, Beyoğlu’nda İBB Meclis Üyesi İnan Güney, Silivri’de yine İBB Meclis Üyesi Bora Balcıoğlu, İBB kadrosundan beldiye başkan adayı yapıldı.

Ankara'da Mansur Yavaş etkisi

CHP’nin önceki gün açıkladığı Ankara’nın bazı ilçe adaylarında ise Büyükehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın ağırlığının hissedildiği belirtiliyor. Mamak’ta örgütten gelen Veli Gündüz Şahin’in dışında önceki gün açıklanan listede Gölbaşı’nda eski MHP’li başkan Yakup Odabaşı, Polatlı’da yeniden aday gösterilmeyen MHP’li başkan Mürsel Yıldızkaya, Beypazarı’nda MHP kökenli Özer Kasap, Kalecik’te İYİ Parti eski ilçe başkanı Satılmış Karakoç, Kızılcahamam’da eski MHP’li başkan Coşkun Ünal, Nallıhan’da eski AK Parti ilçe başkanı Eretunç Göngör’ün adaylıklarına dikkat çekiliyor.