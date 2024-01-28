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Ahmet Hakan, Murat Kurum'un karnesini çıkardı! Kurum', Ahmet Hakan'ı yanılttı

Ahmet Hakan, Murat Kurum'un karnesini çıkardı! Kurum', Ahmet Hakan'ı yanılttı

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Kurum, CNN Türk canlı yayınında Ahmet Hakan ve Fulya Öztürk'ün konuğu oldu. Ahmet Hakan, Murat Kurum'un karnesini çıkardı ve bir konuda uyarı yaptı: "Kendisini zor tutuyor gibi geldi bana. Bakalım ne kadar tutacak?"

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AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum, CNN Türk canlı yayınında Ahmet Hakan ve Fulya Öztürk'ün sorularını cevapladı, projelerini anlattı. Ahmet Hakan, programda gördüğü Murat Kurum'la ilgili izlenimlerini yazdı. İşte Ahmet Hakan'ın yazısının "Murat Kurum izlenimleri" başlıklı bölümü...

Kurum, Ahmet Hakan'ı yanılttı!

SİYASET: Çok teknokrat bir yaklaşım bekliyordum kendisinden. Siyasetçiliğe epey alışmış bir hali vardı.

POLEMİK: Polemiğe girmemesi gerekiyor. En büyük sınavı bu. Kendisini zor tutuyor gibi geldi bana. Bakalım ne kadar tutacak?

En iddialı olduğu iki alan

PORTRE: Genel olarak şunları söyleyebilirim: Alçakgönüllü bir portre çiziyordu. Doğaldı. İçtendi. Gülümsemeyi hiç ihmal etmiyordu.

- İDDİA: Trafik sorunu ve deprem sorunu. En iddialı olduğu iki alan. Bu iki alanda sular seller gibi konuşuyordu.

Ne fazla ne eksik! Tam kararında

- HİTABET: Konuşması süper akıcılık kazanmış. Önemliyle önemsizi iyi ayırıyordu. Vurgularını hep doğru yerlere yapıyordu.

- DUYGU: Bizim millet duygu ister, duygu sever. Duygusal mesajlara da ağırlık verdi. Ne fazla ne eksik. Tam kararında.

Murat Kurum'un en büyük avantajı

- AVANTAJ: En büyük avantajı şu: İnandırıcılık sorunu yok. Bunun farkındaydı ve bu farkındalıkla verdi tüm mesajlarını.

- PROJE: Gayet kapsamlı, ayakları yere basan, iyi planlanmış projeler açıkladı. Demek ki hazırlıklıymış.

- REALİZM: Bir yönü daha dikkat çekti: Uçmuyordu. Süper gerçekçiydi. Rakibini asla hafifine almıyordu.

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