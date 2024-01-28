CHP lideri Özgür Özel'den yerel seçimde destek çağrısı: "AK Partili, MHP'li olabilirsiniz..."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "31 Mart'ta her siyasi görüşten Ankaralıdan, Mansur başkana ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin başkan adaylarına, belediye meclis listelerine destek bekliyoruz." dedi. Özel, seçime ilişkin yapılan anket çalışmalarında Yavaş için olumlu sonuçlar ortaya çıktığını belirtti.

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CHP lideri Özel, Ankara Büyükşehir Belediyesince (ABB) düzenlenen "5 Yılın Projeleri Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı"na katıldı.

ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın, görevi boyunca hayata geçirdiği hizmet ve eserlere ilişkin yaptığı sunumun ardından konuşan Özel, Yavaş'ın Ankara'ya canla başla hizmet ettiğini ve vatandaşlara maddi, manevi destek olduğunu söyledi. Özel, Yavaş'ın sosyal belediyecilik anlayışıyla Ankara'da yaşayan tüm vatandaşlara hizmet ettiğini ve bu nedenle başkentlilerin takdirini kazandığını belirtti.

"Elini kolunu bağlamaya çalışıyorlar"

Yavaş'a destek veren tüm Ankaralılara ve belediye meclis üyelerine teşekkür eden Özel, şöyle devam etti:

"Ancak gördük ki çok daha fazlasını yapabilecekken atılmayan imzalarla, kalkmayan ellerle onun elini kolunu bağlamaya çalışıyorlar. Asla mazeret ileri sürmüyor, asla 'yapamıyorum, edemiyorum' demiyor. Ankaralılara şunu söylüyor, 'Bu kadar engellemeyle bunları yaptık, bizim elimizi kolumuzu çözün, bize Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde çoğunluğu verin' diyor. Sizden bunu istiyoruz Ankaralılar."

"31 Mart'ta her siyasi görüşten destek bekliyoruz"

Seçime ilişkin yapılan anket çalışmalarında Yavaş için olumlu sonuçlar ortaya çıktığını belirten Özel, daha fazla hizmet sunulabilmesi için ise Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde çoğunluğa ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Özel, "AK Partili, MHP'li olabilirsiniz ama bu dürüst ve çalışkan insanı, çalışkan ekibini desteklerseniz çok daha güzel hizmetler sizin olacak. 31 Mart'ta her siyasi görüşten Ankaralıdan, Mansur başkana ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin başkan adaylarına, belediye meclis listelerine destek bekliyoruz. Bu desteği istiyoruz." diye konuştu.

Yavaş'ın deprem bölgesindeki çalışmalarıyla da Türkiye'ye örnek olduğunu dile getiren Özel, "O, 5 yıl boyunca koşarken bazen yanında koşan, bazen koşması için onun arkasında duran kıymetli eşine çok teşekkür ediyoruz. Mansur Yavaş'ı, ekibini bütün Ankaralılara emanet ediyorum. Hayırlı olsun, başarılar diliyoruz hepinize." değerlendirmesinde bulundu.