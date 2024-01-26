Ehliyetini yenilemeyenler yandı! 15 TL yerine binlerce lira ceza ödeyecekler, bakanlık son tarihi açıkaldı
İçişleri Bakanlığı, ehliyetini yenilemek için son tarihin 31 Aralık 2024 olduğunu açıkladı. Bu tarihe kadar ehliyetini yenilemeyenlere verilecek cezayı da duyurdu.
İçişleri Bakanlığı, 31 Aralık 2024'e kadar ehliyetini yenilemeyenlere verilecek cezayı açıkladı.
Bakanlık, yıl sonuna kadar ehliyetini yenilemeyenlere 4 bin 64 lira ceza verileceğini açıkladı.
Yeni ehliyet sistemine geçilmesi ile birlikte eski ehliyetlerin son tarih zamanına kadar yenilenmesi gerekiyor. Normalde 2022 sonuna kadar mühlet verilmişti ancak, süre 2 yıl daha uzatılmıştı.
Ehliyetler nasıl yenileniyor?
Ehliyet yenilemek için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü internet sitesi nvi.gov.tr üzerinden veya ALO 199 hattından randevu alınması gerekiyor.